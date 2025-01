Meteo 25 gennaio: alta pressione al Centro-Sud, nuova perturbazione al Nord. Le previsioni

Dopo il miglioramento che ieri (venerdì 24 gennaio) ha garantito una giornata di tempo stabile in tutto il Paese, con delle schiarite anche al Nord, per oggi (sabato 25) si conferma un temporaneo rinforzo dell’alta pressione sulle regioni del Centro-Sud e un nuovo aumento delle nubi invece al Nord per l’avvicinarsi di un’altra perturbazione (la n.8) che darà luogo alle prime deboli precipitazioni al Nord-Ovest. Questo sistema frontale transiterà al Centro-Nord nel corso di domenica 26, con i maggiori effetti in termini di precipitazioni sulle regioni settentrionali e in Toscana.

Dopo una brevissima pausa sarà seguito a breve distanza da un’altra perturbazione (la n.9 del mese) che interesserà l’Italia tra lunedì 27 e martedì 28, con un rinforzo del vento, piogge e rovesci soprattutto al Nord e regioni tirreniche e abbondanti nevicate sulle Alpi.

Le previsioni meteo per oggi (sabato 25 gennaio)

Giornata molto nuvolosa al Nord e alta Toscana; nebbie al mattino in Emilia e Veneto, ampie schiarite sulle Alpi occidentali. Deboli piogge o pioviggini in Liguria, Piemonte orientale e Lombardia. Un po’ di nuvolosità dal pomeriggio in Sardegna e Campania, entro sera anche in tutto il versante tirrenico e in Sicilia. Poche nuvole nel resto dell’Italia, con più sole in Puglia e Calabria ionica.

Temperature notturne e del primo mattino ovunque sopra lo zero; massime in lieve calo al Nord; clima mite al Centro-Sud, con punte di 18/20 gradi in Calabria, Sicilia e Sardegna. Venti deboli, in graduale rinforzo da sud in Liguria e sui mari intorno alla Sardegna. Mossi il Ligure e il Mare di Sardegna.

Le previsioni meteo per domenica 26 gennaio

Di notte e al mattino maltempo al Nord, con cielo molto nuvoloso o coperto, piogge in spostamento dal Nord-Ovest verso il Nord-Est, nevicate sulle Alpi da 1300/1500 metri. Parzialmente nuvoloso nel resto del Paese, con piogge e rovesci in Toscana e alto Lazio. Nel pomeriggio migliora al Nord e Toscana, con residue precipitazioni all’estremo Nord-Est; ancora un po’ di nuvolosità altrove.

Temperature minime in lieve e generale rialzo; massime ancora sopra la media ovunque. Venti occidentali o di Libeccio in moderato rinforzo sui mari di ponente e nello Ionio.