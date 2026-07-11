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Meteo, allerta caldo il 12 luglio 2026 in Italia: le città da bollino rosso, arancione e giallo per il Ministero della Salute

CLIMA11 Luglio 2026 - ore 18:47 - Redatto da Redazione Meteo.it
CLIMA11 Luglio 2026 - ore 18:47 - Redatto da Redazione Meteo.it

Nuova allerta per ondate di calore in Italia. Il Ministero della Salute ha emesso per la giornata di domani, sabato 12 luglio 2026, un bollettino di allerta meteo caldo con la lista di tutte le città contrassegnate dal bollino rosso, arancione e giallo.

Allerta caldo: le città da bollino rosso il 12 luglio 2026 in Italia

La terza ondata di calore del 2026 continua a farsi sentire in gran parte d'Italia, mentre il clima è sempre più caldo ed afoso. Anche domenica 12 luglio 2026 si prospetta una giornata all'insegna del caldo africano con afa in intensificazione e temperature superiori alla norma tali da far scattare l'allerta meteo per ondate di calore in Italia. 

Stando alle previsioni meteo nelle prossime ore la colonnina di mercurio dovrebbe segnare nuovi picchi con temperature fino ai 40°-45°C. In questo scenario il Ministero della Salute ha diffuso un bollettino sulle ondate di calore con alcune città contrassegnate dal bollino rosso di allerta caldo che segnala la presenza di condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. A seguire le città italiane da bollino rosso il giorno 12 luglio 2026:

  • Firenze
  • Perugia

Caldo record in Italia: dove scatta il bollino arancione il 12 luglio 2026 in Italia

Attenzione: nella giornata di domenica 12 luglio 2026 il Ministero della Salute ha diramato anche un bollettino di allerta meteo caldo con bollino arancione che segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. 

Il numero di città contrassegnate dal bollino arancione - corrispondente ad un livello intermedio di allerta meteo caldo - passa a 6. Ecco la lista delle città a rischio il 12 luglio 2026:

  • Bologna
  • Bolzano
  • Frosinone
  • Rieti
  • Roma
  • Torino

Meteo, caldo anomalo in Italia: tutte le città da bollino giallo il 12 luglio 2026

Infine non manca, sempre nella giornata di domenica 12 luglio 2026, l'allerta meteo da bollino giallo che indica il livello più basso. Si tratta ugualmente di una condizione climatica che necessità attenzione visto che sono previste temperature anomale e un caldo intenso in ben 17 città italiane contrassegnate dal bollino giallo.

Ecco la lista di tutte le città da bollino giallo il 12 luglio 2026:

  • Ancona
  • Bari
  • Brescia
  • Cagliari
  • Campobasso
  • Catania
  • Civitavecchia
  • Genova
  • Latina
  • Messina
  • Milano
  • Napoli
  • Palermo
  • Pescara
  • Reggio Calabria
  • Trieste
  • Viterbo
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Ultimo aggiornamento Sabato 11 Luglio ore 23:16

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