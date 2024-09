Meteo, a inizio ottobre nuova fase di maltempo: la tendenza da mercoledì 2

Gli ultimi aggiornamenti meteo per la seconda parte della settimana confermano una situazione movimentata sull’Italia almeno fino a sabato 5 ottobre.

Mercoledì 2 vedremo infatti in azione la prima perturbazione di ottobre, in arrivo al Nord già nella sera precedente. In giornata le precipitazioni più importanti, anche moderate o sotto forma di rovesci o temporali localmente forti, interesseranno il Nord-Est, l’Emilia Romagna e il settore ligure. Al Nord-Ovest passaggio a maggiore variabilità con possibili schiarite manche la possibilità di locali episodi di instabilità. Condizioni di variabilità anche al Centro, in Sardegna e in Campania, dove il rischio di precipitazioni nel settore tirrenico cresce soprattutto verso sera. Schiarite localmente anche ampie resisteranno al Sud e in Sicilia.

Il peggioramento sarà accompagnato anche da una intensificazione dei venti meridionali (Libeccio anche forte sul Ligure) che temporaneamente richiameranno aria più mite con dei rialzi sul lato Adriatico e al Sud dove registreremo punte fino ai 27-30 gradi. Primi cali invece al Nord e in Sardegna.

Vortice ciclonico in sviluppo: la tendenza meteo da giovedì 3 ottobre

Giovedì comincerà ad approfondirsi una circolazione depressionaria in pieno Mediterraneo con minimo al suolo a ovest della Sardegna. Anche se in forma irregolare saranno diverse le precipitazioni tra il Nord-Est, l’Emilia Romagna e tutto il Centro-Sud, con fasi temporalesche possibili sul basso Tirreno e sulla Puglia. Giornata invece in prevalenza soleggiata al Nord-Ovest e nel settore ligure. La ventilazione sarà ancora meridionale al Sud dove sarà possibile qualche ulteriore rialzo termico; valori in calo invece in Emilia Romagna, al Centro e in Sardegna.

Tra venerdì e sabato il vortice graviterà ancora in prossimità della penisola con tempo instabile soprattutto al Centro-Sud anche se con una evoluzione in termini di fenomeni ancora decisamente incerta. Il Nord, compreso il Nordest, dovrebbe cominciare a uscire dall’area più instabile. Le temperature caleranno anche al Sud con clima quindi diffusamente autunnale e valori anche leggermente sopra le medie.

Nel corso di domenica infine la perturbazione dovrebbe allontanarsi verso i Balcani con le ultime residue precipitazioni sulle regioni meridionali. Per conferme di questa evoluzione e maggiori dettagli seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.