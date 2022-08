Meteo, fino a metà settimana Italia divisa in due dal tempo

Nella parte centrale della settimana proseguiranno le condizioni anticicloniche, con conseguente stabilità atmosferica, sulle regioni centro-settentrionali e in Sardegna. Il Sud e la Sicilia rimarranno invece ancora ai margini dell'alta pressione e con un tempo influenzato da una debole circolazione ciclonica in quota, centrata tra il sud del Balcani e la Grecia, che potrà dare luogo a qualche episodio di instabilità in particolare mercoledì 24 agosto quando il rischio di rovesci e temporali sarà ancora elevato su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia centro-orientale comprese le aree di pianura e costiere. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato con temporanei e modesti annuvolamenti intorno ai rilievi, più consistenti nel settore appenninico centrale ma senza conseguenze.

Giovedì 25 agosto invece si conferma un’attenuazione di questa instabilità, destinata a concentrarsi, in forma isolata, sulla dorsale appenninica meridionale.

La tendenza per la parte finale della settimana resta alquanto incerta. In assenza di una rimonta decisa dell’alta pressione verso il Mediterraneo centrale e con la persistenza di una massa d’aria leggermente instabile in quota, potrebbero svilupparsi nuovi episodi di instabilità: sia attorno alla dorsale appenninica che nel settore alpino e prealpino, mentre sabato potrebbero essere coinvolte anche le pianure del Nord-Ovest. Stiamo parlando di un’evoluzione con un indice di affidabilità ancora molto basso.

Dal punto di vista termico non prevediamo nuove ondate di calore: le temperature resteranno su livelli estivi, superiori alla norma inizialmente sulle regioni occidentali dove si potranno raggiungere punte di 32-33 gradi; verso il fine settimana anche nel resto d’Italia dove si profila un ulteriore riscaldamento.