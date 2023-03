Meteo, 9 marzo stabile ma domani tornano le piogge: ecco dove

Sull’Italia proseguono condizioni di variabilità, con la giornata di giovedì che vede ampie schiarite in quasi tutto il Paese, senza precipitazioni di rilievo e clima molto mite; per venerdì invece si conferma l’arrivo della perturbazione numero 4 del mese, che porterà una breve fase instabile con piogge e rovesci soprattutto nelle regioni tirreniche e un deciso rinforzo dei venti di Maestrale. Anche in questo caso non sono previste piogge o nevicate di rilievo in gran parte del Nord, in particolare nelle regioni di Nord-Ovest, le più colpite dalla grave e prolungata siccità. Nel fine settimana torneranno condizioni di tempo stabile, con giornate ventose e tempo più soleggiato al Centro-Nord domenica, quando sarà probabile un nuovo calo termico.

Le previsioni meteo per giovedì 9 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso nel corso della mattinata al Nord-Ovest, Trentino Alto Adige, medio e basso versante adriatico, Calabria ionica e meridionale, Isole maggiori; nel pomeriggio ampie schiarite anche al Nord-Est e in Emilia. Più nuvole nel resto d’Italia, ma senza precipitazioni di rilievo.

Temperature in aumento sia nelle minime che nelle massime, con valori massimi decisamente miti, con punte di 18-20 gradi da nord a sud, e anche oltre i 20 gradi nelle isole maggiori. Ancora ventoso per Libeccio, con mari mossi o molto mossi. Venti a tratti intensi anche in Appennino.

Le previsioni meteo per venerdì 10 marzo

Tempo in peggioramento con nuvole ovunque in mattinata; rovesci sparsi al Centro, temporali in Campania e Calabria tirrenica; piogge per lo più deboli in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Sicilia. Dal pomeriggio rapido miglioramento al Nord e in Toscana; ancora nubi e instabilità nell’interno del Centro e al Sud, con ancora rischio di temporali in Calabria. Deboli nevicate a quote alte sulle Alpi di confine del Nord-Ovest. Temperature in lieve e generale calo. Forti venti di Maestrale su Tirreno e Isole.