Meteo: giovedì 9 giugno temporali e raffiche di vento. Caldo nella norma

Giovedì 9 giugno giornata prevalentemente soleggiata al Nord-Ovest, sulle regioni centrali tirreniche, in Sardegna, sulla Calabria ionica, nell'est e nel sud della Sicilia. Nel Nord-Est, sulle regioni centrali adriatiche, in Campania, Puglia e Basilicata nuvolosità sparsa e tempo instabile con delle piogge intermittenti, anche a carattere di intensi rovesci o temporali.

Temperature massime in calo quasi ovunque eccetto nelle regioni di Nord-Ovest: valori perlopiù compresi tra 24 e 28 gradi con qualche punta intorno ai 30 nei settori ionici di Calabria e Sicilia. Venti di Maestrale da moderati a localmente forti nel Tirreno e sulle Isole maggiori; attenzione alle possibili forti raffiche di vento nelle aree temporalesche. Mossi o localmente molto mossi i mari di Ponente.

Nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 giugno temperature in generale crescita: la tendenza meteo

Venerdì 10 giugno giornata soleggiata al Nord, Toscana, Umbria, Lazio, nord delle Marche e della Campania, Sardegna e Sicilia meridionale. Nel corso della giornata nubi in aumento nelle zone interne di Marche, Abruzzo, Molise e nelle regioni meridionali con sviluppo di locali rovesci o temporali. Al Centro-Sud soffieranno venti moderati o localmente tesi di Tramontana. Temperature in ulteriore calo in Calabria e Sicilia, in rialzo nel resto d'Italia.

Nel fine settimana l'attuale tendenza mostra il ritorno a condizioni di tempo stabile e soleggiato anche al Centro-Sud grazie al rinforzo dell'alta pressione. Le temperature sono previste in generale crescita con il caldo che potrebbe tornare ad essere molto intenso nei primi giorni della prossima settimana. La tendenza appena descritta presenza margini di incertezza, per ulteriori evoluzioni vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.