Meteo: 9 gennaio con tregua e freddo! Nuove piogge in arrivo: i dettagli

L’allontanamento verso la Grecia della perturbazione n.2 assieme al suo vortice ciclonico, favorirà un temporaneo miglioramento del tempo, a parte ancora qualche residua sporadica precipitazione. Alle spalle del sistema nuvoloso, un flusso di correnti fredde settentrionali, che ha già contribuito a ridimensionare le temperature, darà luogo a un ulteriore calo termico con valori finalmente in linea con la stagione e localmente anche lievemente sotto la media.

Fra mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio una nuova perturbazione (la n.3) proveniente dalla Spagna si muoverà lungo il Mediterraneo meridionale andando a interessare con alcune precipitazioni le nostre isole maggiori, le regioni del Sud e marginalmente anche quelle centrali. Seguirà un nuovo generale miglioramento con prevalenza di condizioni stabili per tutta l’ultima parte della settimana, ma sempre in un contesto di clima pienamente invernale. Le schiarite che conseguentemente si apriranno, faciliteranno la discesa delle temperature notturne al di sotto dello zero in molte zone di pianura, specialmente al Nord.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 9 gennaio

Schiarite al Nord-Est e sulle regioni centrali tirreniche, con tendenza a un aumento della nuvolosità in giornata sul Lazio. Prevalenza di nuvole nel resto del Paese. Sporadiche piogge possibili su medio-basso Adriatico, Basilicata, Calabria e Isole, in attenuazione fra pomeriggio e sera; deboli precipitazioni anche su Val d’Aosta, Piemonte e alta Lombardia, nevose oltre i 900 metri, ma in abbassamento verso quote collinari alla sera.

Temperature massime in calo al Centro-Nord e in Puglia, stazionarie altrove; valori in generale nella norma. Un po’ ventoso per venti freddi settentrionali al Centro-Sud e sui mari settentrionali.

Le previsioni meteo per mercoledì 10 gennaio

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con parziali schiarite in giornata sulle Alpi centro orientali e le Venezie. Al mattino piogge sporadiche su Marche, Sicilia e Sardegna. Fra pomeriggio e sera precipitazioni più diffuse su bassa Calabria e Isole, tendenti ad estendersi alle coste campane e al nord-ovest della Calabria a fine giornata. Quota neve dai 1000 ai 1300 metri nei corrispondenti rilievi.

Temperature minime localmente sottozero al Nord-Est, massime stazionarie o in lieve calo. Ancora un po’ ventoso su medio-alto Adriatico e mari occidentali.