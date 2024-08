Meteo 9 agosto, verso un weekend bollente: punte vicine ai 40 gradi

Il promontorio anticiclonico nord-africano torna ad espandersi verso l’Europa centro-meridionale, determinando generali condizioni di tempo stabile, accompagnato da un ulteriore rialzo termico a causa della concomitante risalita di una massa d’aria molto calda dall’Africa Nordoccidentale. Prosegue intensificandosi, quindi, l’ondata di calore che sta interessando da diversi giorni le nostre regioni, con temperature che arriveranno a punte intorno ai 40 gradi, soprattutto a partire dal fine settimana, quando la nostra penisola verrà raggiunta dal nucleo più rovente della massa d’aria: lo zero termico si porterà fino alla soglia di 5000 metri nel week-end. Le proiezioni confermano il proseguimento di queste condizioni nella prima parte della prossima settimana, con l’intensa calura che non darà tregua fino almeno a Ferragosto. Nei giorni successivi, pur in un contesto di maggior incertezza previsionale, sembra probabile un’attenuazione del caldo, almeno sulle regioni settentrionali, a causa di infiltrazioni di aria più temperata di origine atlantica che, tuttavia, potrebbe favorire anche un po’ di instabilità.

Le previsioni meteo per venerdì 9 agosto

Tempo stabile e soleggiato, con della nuvolosità in temporaneo sviluppo lungo le zone montuose durante il pomeriggio, con sporadici rovesci o temporali sull’Appennino meridionale. Temperature stazionarie o in leggero aumento, con valori massimi da 31 a 37 gradi e picchi anche più elevati nelle zone interne del Centro-Sud. Venti deboli; rinforzi di Maestrale tra basso Adriatico e Ionio settentrionale.

Le previsioni meteo per sabato 10 agosto

Giornata di sole in tutta Italia, con totale assenza di precipitazioni. Caldo in intensificazione con picchi massimi di 36-37 gradi nella bassa pianura padana e fino a 38-39 gradi nelle zone interne del Centro-Sud. Debole ventilazione a regime di brezza, con ancora dei rinforzi di Maestrale intorno alla Puglia.