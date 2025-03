Meteo 8 marzo: Giornata della Donna più stabile, poi torna il maltempo

Dopo un venerdì di maltempo per del Sud e delle Isole maggiori, nella giornata di sabato 8 marzo si conferma una fase meteo più tranquilla, con tempo stabile in gran parte d’Italia e solo poche piogge isolate tra la Calabria e la Sicilia. La tregua, tuttavia, sarà molto breve: già nella giornata di domenica si avvicinerà infatti una nuova intensa perturbazione, responsabile di un aumento della nuvolosità sulle regioni centro-settentrionali.

Nel pomeriggio il maltempo inizierà a interessare Sardegna, Toscana, Liguria e Piemonte, con piogge e temporali che fra la notte e la giornata di lunedì si estenderanno anche al resto del Centro-Nord. I fenomeni potranno essere localmente intensi su parte del Nord, regioni tirreniche e Sardegna. Non mancheranno le nevicate a tratti intense a quote relativamente alte lungo l’arco alpino per lo più fra la sera di domenica e la mattina di lunedì.

Le previsioni meteo per sabato 8 marzo, Giornata della Donna

Nuvolosità irregolare a tratti ancora compatta in Sicilia e Calabria dove saranno possibili le ultime residue piogge a carattere isolato, per lo più fra mattina e primo pomeriggio. Tempo stabile e abbastanza soleggiato nel resto d’Italia, con le schiarite più ampie al Nord e modeste nuvole in transito al Centro-Sud. Non si escludono brevi piovaschi sul settore tirrenico della Sardegna. Possibile formazione di banchi di nebbia nelle ore più fredde lungo il versante adriatico, ma in rapido diradamento. Temperature stazionarie o in leggero rialzo, ancora relativamente miti nelle ore pomeridiane. Venti in prevalenza deboli, con locali rinforzi intorno a Calabria e Isole. Mossi o localmente molto mossi i mari occidentali e meridionali.

Le previsioni meteo per domenica 9 marzo

Inizio di giornata con tempo stabile e banchi di nebbia in dissolvimento lungo il versante adriatico. Nel pomeriggio nubi in aumento al Nord-Ovest, regioni centrali tirreniche e Sardegna, con le prime piogge su Piemonte occidentale, Liguria, Toscana, alto Lazio e isolati temporali in Sardegna. In serata fenomeni in intensificazione e in estensione a tutto il Nord-Ovest, Emilia Romagna e Veneto. Possibili temporali localmente intensi in Liguria, Toscana e Sardegna. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in rialzo su medio-basso Adriatico, settore ionico e Isole; valori ancora piuttosto miti al Centro-Sud con picchi oltre i 20 gradi in Sardegna grazie ai tiepido venti di Scirocco.