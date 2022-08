Meteo, 8 agosto con temporali e caldo gradualmente più sopportabile

Quinta ondata di calore agli sgoccioli: la coda della perturbazione n.1 di agosto ha messo fine al gran caldo e all’afa opprimente al Nord, favorendo anche condizioni di marcata instabilità con temporali localmente forti. Nella prima parte della settimana l’instabilità si concentrerà soprattutto al Centro-Sud a causa del procedere verso sud-est del fronte temporalesco che, in tal modo, attenuerà la calura entro martedì anche sulle regioni centro-meridionali. Al Nord, nel frattempo, è atteso un rialzo della pressione e la ripresa del tempo stabile, destinato a proseguire almeno fino a giovedì, mentre a seguire la tendenza resta molto incerta. Si prospetta, finalmente, una situazione molto più gradevole dal punto di vista delle temperature che resteranno intorno alla media con un caldo, quindi, sopportabile, senza eccessi, che dovrebbe insistere fino al fine settimana.

Le previsioni meteo per lunedì 8 agosto

Al mattino nuvole sparse in molte zone del Nord, nelle vicine aree del Centro e in Puglia, con qualche rovescio fra alta Toscana ed Emilia; maggiori schiarite nel resto del Paese. Nel corso della giornata sviluppo di rovesci e temporali lungo l’Appennino e nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole. Locali temporali possibili anche sulle Alpi orientali.



Temperature massime in calo al Centro-Sud e in Liguria, ma ancora con picchi fino a 35-36 gradi. Venti da deboli a localmente moderati settentrionali; intense raffiche nelle aree temporalesche. Mari poco mossi o localmente mossi.

Le previsioni meteo per martedì 9 agosto

Giornata prevalentemente soleggiata al Nord e su gran parte di Toscana e Sardegna, salvo dei locali temporali pomeridiani nelle zone interne dell’isola e alla sera a ridosso dei rilievi del Nord-Ovest. Maggiore variabilità nel resto del Paese, con rasserenamenti più ampi al mattino su regioni tirreniche, coste ioniche e Sicilia; primi rovesci o temporali isolati in mattinata sul medio versante adriatico. Dal pomeriggio temporali in sviluppo su Lazio, Umbria, zone interne di Abruzzo e Molise, gran parte del Sud e Sicilia, eccetto le coste adriatiche pugliesi e l’ovest della Sicilia.



Temperature massime in ulteriore calo al Centro-Sud, in lieve rialzo al Nord: valori per lo più compresi tra 27 e 33 gradi. Venti da deboli a localmente moderati settentrionali.