Meteo: 7 ottobre con sole e caldo fuori stagione, ma ci sono cambiamenti in vista! Ecco cosa succede

La lunga ottobrata - segnata da condizioni meteo stabili e caldo fuori stagione - sta per volgere al termine. Venerdì 7 ottobre l'alta pressione garantirà ancora tempo stabile e clima da fine estate, con temperature ben oltre la norma e lo zero termico tra 3500 e 4000 metri.

Nel fine settimana tra l'8 e il 9 ottobre si conferma un indebolimento dell’alta pressione a partire dal Nord e dalla Sardegna, complice il simultaneo avvicinamento di due perturbazioni: una piuttosto debole e rapida, dall’Europa centrale verso le regioni settentrionali (la numero 1 di ottobre), l’altra dal Mediterraneo occidentale verso le Isole maggiori e l’area tirrenica (la n.2 del mese).

Le previsioni meteo per venerdì 7 ottobre

Su tutte le regioni tempo stabile e in prevalenza soleggiato, ma con il transito di velature, a tratti anche dense ed estese sulle regioni peninsulari. Da segnalare la presenza, in mattinata di strati nuvolosi bassi sul Piemonte, solo in parziale diradamento nel corso della giornata, oltre ad un po’ di foschia e locali nebbie a banchi sulla bassa val padana.

Temperature sempre superiori alle medie del periodo, con punte massime fino a 26-27 gradi sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole. Venti in prevalenza deboli. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per sabato 8 ottobre

Tempo stabile e ancora abbastanza soleggiato al Nord-Est, al Centro-Sud e in Sicilia, salvo il transito di velature. Al Nord-Ovest e in Sardegna graduale aumento della nuvolosità, con le prime locali piogge dal pomeriggio sulle Alpi piemontesi e in Val d’Aosta. In serata estensione delle precipitazioni alle Alpi centro-orientali e alla pianura piemontese; isolati rovesci in arrivo sulla Sardegna.

Temperature massime in leggero calo al Nord, senza grandi variazioni altrove. Valori ancora sopra la media, compresi generalmente fra 21 e 27 gradi. Leggero Scirocco intorno alla Sardegna.