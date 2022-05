Meteo, 7 maggio con piogge, temporali e venti forti poi arriva il caldo

In questo fine settimana sull’Italia insisterà ancora una circolazione di bassa pressione centrata sulle regioni meridionali, ma in grado di influenzare tutto il nostro Paese. Le giornate saranno prevalentemente nuvolose, con tempo a tratti piovoso e con il rischio di rovesci o temporali. Le temperature si manterranno nella media o leggermente sotto, con valori pomeridiani che oscilleranno intorno ai 20 gradi.

La prossima settimana si aprirà ancora con un po’ di instabilità che, tuttavia, andrà pian piano ad esaurirsi, grazie al graduale rinforzo dell’alta pressione, accompagnata da una massa d’aria sempre più calda. Così, oltre al progressivo ritorno del tempo stabile e soleggiato, il clima si farà via via più caldo, in particolare nella seconda parte della settimana quando, stando alle attuali proiezioni modellistiche, potremmo raggiungere valori tipici di giugno inoltrato, con massime intorno ai 25 gradi, ma con locali picchi anche vicini ai 30 gradi.

Le previsioni meteo per sabato 7 maggio

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso per l’intera giornata, con eventuali schiarite locali e temporanee. Tempo molto instabile, con piogge anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno più diffusi su aree alpine e prealpine, Lazio, Abruzzo, Molise, al Sud e sulle Isole maggiori. Al Nord precipitazioni inizialmente più probabili su regioni di Nordest e Liguria; attorno alle aree montuose nel pomeriggio, con sconfinamenti verso le pianure di Nordovest.



Temperature: massime in lieve rialzo al Nord, su Sardegna, Toscana, Umbria e Marche; in leggero calo nel resto del Centro-Sud: valori per lo più compresi fra 17 e 23 gradi. Venti: da moderati a tesi, a rotazione ciclonica, su mari e regioni centro-meridionali, che restano mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 8 maggio

Giornata prevalentemente nuvolosa, con temporanee schiarite al mattino nelle regioni tirreniche peninsulari. Piogge, rovesci sparsi e alcuni temporali coinvolgeranno soprattutto il Nord e le Isole maggiori, ma anche il resto del Centro-Sud, seppur in forma più isolata e con fenomeni concentrati in particolare da metà giornata.



Temperature con poche variazioni, generalmente comprese tra 17 e 23 gradi. Venti in ulteriore attenuazione, soffieranno per lo più deboli, salvo moderati rinforzi sui mari del Sud, in Liguria e nelle aree temporalesche. Mari: mosso il Tirreno centro-meridionale, i mari intorno alle Isole e lo Ionio.