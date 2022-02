Meteo, 7 febbraio con qualche pioggia e venti di tempesta: raffiche oltre i 100 km orari, preoccupa il rischio incendi

La settimana si apre lunedì 7 febbraio con il passaggio molto veloce di una perturbazione a carattere di fronte freddo che influenzerà le condizioni meteo in diverse regioni. In particolare, una breve fase perturbata (con piogge e poca neve sulle cime appenniniche) interesserà le regioni peninsulari e la Sicilia, mentre il Nord rimarrà ancora una volta all’asciutto, a causa dell’effetto di sbarramento indotto dalla catena alpina. Anzi, ad aggravare la situazione nelle prossime ore sarà l’innesco di forti e secchi venti settentrionali che investiranno le Alpi e la pianura padana dove si registreranno intensi episodi di Föhn.

Ma tra lunedì e martedì il vento spazzerà anche il Centro-Sud, con raffiche fino a tempestose e mari fino a molto agitati.

Le temperature caleranno temporaneamente, in modo più evidente al Sud. A metà settimana l’alta pressione tornerà poi a impossessarsi dell’Italia, ripristinando ovunque condizioni di stabilità atmosferica e un clima insolitamente mite. Al Nord proseguirà, dunque, la grave siccità.

Le previsioni meteo per lunedì 7 febbraio

Lunedì entro metà giornata rasserena al Nord, con le ultime nevicate lungo le zone alpine di confine. Nuvole altrove, ma con tendenza a rasserenamenti dal pomeriggio sulla Toscana. Dalla tarda mattinata piogge in arrivo sulle Marche, in successivo trasferimento a Umbria, Abruzzo, Molise, regioni meridionali e, verso sera, al nord della Sicilia; brevi nevicate sull’Appennino centrale oltre 1500 metri.

Temperature massime in sensibile calo nel settore alpino, in aumento in Pianura Padana; a fine giornata caleranno in tutto il Paese. Venti nord-occidentali o da ovest da moderati a forti ovunque, con raffiche di burrasca al Nord (Föhn fino in pianura), sulla Penisola e sui mari prospicienti; fino a tempestosi sulla Sardegna dove si toccheranno i 110-120 km/h. Mari: mossi o molto mossi, fino ad agitati quelli intorno alle Isole, il basso Tirreno e l’Adriatico centrale.

Le previsioni meteo per martedì 8 febbraio

Martedì su tutte le regioni passaggio sin dal mattino a tempo soleggiato, con una prevalenza di cieli sereni, salvo qualche nuvola residua nella prima parte del giorno al Sud e sulla Sicilia. Nebbie assenti.

Temperature minime ovunque in diminuzione, con qualche debole gelata all’alba al Centro-Nord. Massime in sensibile calo al Sud e sulla Sicilia dove si porteranno temporaneamente al di sotto della norma; in calo più lieve nel resto del Paese. Venti: in attenuazione e per lo più deboli al Centro-nord e sulla Sardegna, soffieranno da tesi a burrascosi di Tramontana su mari e regioni meridionali, con raffiche fino a localmente tempestose sul mar Ionio, che resterà agitato.