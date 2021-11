Meteo, 6 novembre di pioggia per buona parte del Centro-Sud

Una nuova perturbazione (la numero 3 del mese) ha preso forma sul Mediterraneo centro-occidentale e nella giornata di sabato sarà responsabile di condizioni instabili su gran parte del Centro-Sud dove sono attese molte nuvole e un po’ di piogge. Al Nord resisterà invece il bel tempo.

La situazione migliorerà anche al Centro-Sud nella giornata di domenica, quando l’area di maltempo con relativa area depressionaria, si limiterà a coinvolgere il Mediterraneo occidentale.

Nel corso del fine settimana l’area depressionaria ad ovest della Sardegna attiverà sull’Italia intensi venti orientali specie su alto Adriatico, Liguria e regioni tirreniche. La massa d’aria calda che sta interessando le regioni meridionali manterrà un clima estremamente mite al Sud dove si toccheranno punte vicine ai 25 gradi; aria più fredda interesserà invece il Nord Italia.

Alla fine di domenica il vortice di bassa pressione posizionato tra Baleari e Sardegna tenderà ad avvicinarsi alla nostra isola approfondendosi. Sarà responsabile di una giornata di lunedì con piogge sparse al Centro-Sud, mentre il Nord-Est sarà coinvolto dal rapido transito di un fronte freddo.

Le previsioni meteo per sabato 6 novembre

Sabato ben soleggiato al Nord, fatta eccezione per l’Emilia Romagna dove transiteranno un po’ di nuvole che però non porteranno piogge. Schiarite anche ampie su nord Toscana, Puglia meridionale, Calabria e Sicilia con qualche pioggia possibile al mattino in Sicilia. In generale nuvoloso o molto nuvoloso nel resto d’Italia con qualche pioggia nel corso del giorno piogge, anche moderate in Sardegna, Lazio e Abruzzo.

Temperature senza grandi variazioni; clima molto mite al Sud con punte localmente intorno ai 25 gradi. Venti da tesi a forti da est o nordest su alto Adriatico, Liguria, regioni tirreniche e Isole. Mari generalmente mossi, fino a molto mossi l’alto adriatico e i mari di ponente.

Le previsioni meteo per domenica 7 novembre

Domenica osserveremo nubi sparse con un cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su basso Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Sardegna e al mattino anche su Abruzzo e Molise; qualche isolata pioggia possibile in Sardegna, zone costiere di Liguria e Toscana e in serata anche nel Lazio. Nel resto d’Italia tempo più soleggiato con un cielo poco nuvoloso o sereno.

Temperature massime in aumento quasi ovunque, tranne in pianura Padana, con i rialzi maggiori al Sud. Ventoso in Liguria, regioni tirreniche, mari di ponente e Ionio meridionale. Forti raffiche di Tramontana in Liguria. Mari molto mossi o agitati quelli a ovest della Penisola e il basso Ionio; in prevalenza poco mosso l’Adriatico.