Meteo 6 dicembre: qualche pioggia al Sud. Venti intensi e clima freddo

La perturbazione (n.1 di dicembre) si allontanerà lentamente verso est dopo aver lasciato le ultime precipitazioni sulle regioni meridionali. Seguirà un miglioramento con un generale ripristino della stabilità fra mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre, a parte gli ultimi residui effetti sul settore adriatico e nell’area del basso Tirreno, ma sempre in un contesto climatico invernale con temperature anche sotto la media. Tuttavia, questa tregua sarà di breve durata: infatti, tra venerdì 8 e sabato 9 si conferma il passaggio di un’altra perturbazione (la n.2) la cui traiettoria è ancora da definire con precisione.

Stando ai dati più aggiornati, questa seconda perturbazione dovrebbe causare un notevole rinforzo dei venti e portare precipitazioni soprattutto nei settori più occidentali del Paese; in alcuni settori del Nord- Ovest non si esclude una breve fase di neve fino a quote basse.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 6 dicembre

Cielo parzialmente nuvoloso o velato al Centro-Sud e al Nord-Est, con nuvole maggiormente compatte sul basso Tirreno e le Isole; ampie schiarite al Nord-Ovest. Nebbie in graduale dissolvimento al primo mattino nelle valli interne del Centro e nella pianura padana centrale. Nel corso della giornata possibili isolate e brevi piogge lungo il versante adriatico, nel settore del basso Tirreno e sulla Sardegna sud-occidentale.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e in Sardegna, con probabili gelate in Val Padana; massime in ulteriore crescita al Nord. Ventoso per Maestrale sui mari attorno alla Penisola e sulle Isole.

Le previsioni meteo per giovedì 7 dicembre

Nella prima parte del giorno ancora un po’ di nuvole con isolate piogge o brevi rovesci su medio Adriatico, Calabria e Sicilia tirrenica. Schiarite nel resto d’Italia, maggiormente ampie al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Fra la notte e il primo mattino formazione di nebbie nella bassa pianura padana orientale e localmente anche nelle valli del Centro. Verso sera nuovo aumento della nuvolosità al Nord-Ovest.

Gelate mattutine al Nord; temperature massime stazionarie o in lieve calo con valori nella media o leggermente sotto. Ancora un po’ ventoso per Maestrale sul medio Adriatico e al meridione.