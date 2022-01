Meteo, inverno in pausa. Da venerdì 14 gennaio alta pressione

Il robusto anticiclone che occupa gran parte dell’Europa centro-occidentale si sta spingendo anche sulla nostra Penisola: da venerdì 14 gennaio metterà in pausa l'inverno garantendo condizioni di tempo stabile su tutte le nostre regioni. I venti freddi settentrionali che negli ultimi giorni hanno investito soprattutto il Centro-Sud si stanno indebolendo e le temperature sono in aumento anche in queste regioni.

L’aria molto mite associata all’anticiclone farà sentire i suoi effetti maggiormente al Nord, con temperature di nuovo ben oltre la norma nelle zone montuose e un’attenuazione delle gelate notturne in pianura. Lo zero termico infatti andrà a posizionarsi sabato a quote anomale per il periodo, intorno ai 3000 metri sulle Alpi; nelle città del Nord e del Centro invece il cielo sereno darà luogo ad una sensibile escursione termica, con deboli gelate all’alba e temperature miti nel pomeriggio.

Queste condizioni potranno favorire un nuovo aumento delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici in Pianura Padana. L’alta pressione continuerà ad occupare l’Italia e gran parte dell’Europa anche nella prima parte della prossima settimana.

Le previsioni meteo per venerdì 14 gennaio

Cielo in prevalenza sereno ovunque, con un po’ di innocua nuvolosità soltanto in Puglia e Sicilia. Temperature mattutine in lieve rialzo al Nord e in calo al Centro-Sud, con gelate ancora diffuse nelle regioni settentrionali e in parte del Centro.

Massime in aumento, tranne nelle Isole, più marcato al Nord e sul medio versante adriatico. Venti in attenuazione, ma ancora moderati di Maestrale in Adriatico e in Puglia, di Tramontana sullo Ionio.

Le previsioni meteo per sabato 15 gennaio

Ulteriore miglioramento al Sud e in Sicilia, con cieli sereni o poco nuvolosi in tutta l’Italia; possibile formazione di locali banchi di nebbia tra basso Veneto ed Emilia; addensamenti nuvolosi in serata tra estremo Levante Ligure e Toscana.

Temperature in ulteriore aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti da deboli a moderati di Maestrale al Sud e in Sicilia.