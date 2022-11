Meteo, 5 novembre con forti temporali e venti burrascosi: ecco dove

Primo fine settimana di novembre nel segno dell’autunno sull’Italia, grazie al passaggio di un’intensa perturbazione atlantica (la n. 2 di novembre) accompagnata da una massa d’aria fredda di origine polare marittima. Il suo ingresso sui mari attorno alla Penisola ha contribuito a generare una circolazione ciclonica che, dal Ligure occidentale, si è spostata verso il Tirreno. Cambia, dunque, lo scenario meteo a livello mediterraneo, dopo le prolungate condizioni di stampo estivo che hanno caratterizzato le ultime settimane. Nelle prossime ore la parte più attiva del sistema frontale si attarderà sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulla Sicilia, mentre nella seconda parte di domenica si andrà incontro ad un miglioramento, grazie anche al trasferimento del vortice depressionario verso la Grecia. Attenzione anche al vento localmente fino a burrascoso, con i mari che diverranno molto mossi o agitati, ma in graduale attenuazione già da domenica. Dopo questa fase piuttosto dinamica, a inizio settimana si conferma il ritorno dell’alta pressione con il conseguente ripristino di condizioni più stabili.

Le previsioni meteo per sabato 5 novembre

Tempo prevalentemente soleggiato al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, salvo residue piogge al mattino in Romagna. Molte nuvole nel resto d’Italia, con piogge sparse, localmente forti e temporalesche, su regioni centrali adriatiche, al Sud e in Sicilia; qualche pioggia o temporale al mattino anche in Sardegna, ma in miglioramento. Temperature massime in deciso calo sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia; valori sopra la media al Nord e sulle regioni tirreniche. Venti intensi al Centro-Sud, meridionali fra Ionio e basso Adriatico, settentrionali altrove. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati o molto agitati il mare e canale di Sardegna, il Canale di Sicilia, lo Ionio e il basso Adriatico.

Le previsioni meteo per domenica 6 novembre

Ancora nuvoloso sulle regioni del medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, con piogge inizialmente su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, ma in esaurimento già al mattino, a parte qualche residua precipitazione in giornata fra Calabria e Sicilia. Nel resto del Paese tempo generalmente soleggiato: al Nord tendenza a velature nella seconda parte della giornata a partire da ovest. Temperature minime in ulteriore calo, con un po’ di freddo mattutino al Centro-Nord. Massime stazionarie o in leggera risalita, generalmente comprese tra 15 e 22 gradi. Venti settentrionali in attenuazione, con ultime raffiche fino a 50-60 Km/h. Mari: da molto mossi a mossi quelli centro-meridionali, localmente ancora agitato il Canale di Sicilia.