Meteo 5 marzo: migliora al Centro-Sud! Al Nord nuove piogge. I dettagli

L’allontanamento verso la Grecia della seconda perturbazione di questo mese favorirà per oggi, martedì 5 marzo, un miglioramento del tempo e un rialzo termico al Centrosud dove è attesa una giornata di tregua dalle piogge per gran parte delle regioni. La settimana sarà però ancora dominata dalle correnti atlantiche che indirizzeranno verso il nostro Paese altre perturbazioni. La prima (n.3) si affaccerà già nella seconda parte di domani al Nord con condizioni di locale instabilità che tra mercoledì 6 e giovedì 7 marzo coinvolgeranno anche il settore peninsulare.

Per venerdì 8 marzo (Festa della Donna) sarebbe attesa un’altra temporanea e breve fase asciutta un po’ in tutta Italia fino al pomeriggio, interrotta poi in serata dalle prime precipitazioni al Nordovest e in Sardegna che costituiranno l’antipasto di due ulteriori passaggi piovosi in transito nel corso del fine settimana. I passaggi perturbati saranno accompagnati da altre fasi ventose e determineranno un andamento altalenante delle temperature intorno a valori comunque non distanti dalla norma.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 5 marzo

Al Nord-Ovest e sull’Emilia nubi di nuovo in aumento con precipitazioni soprattutto dal pomeriggio, anche sotto forma di locali rovesci o temporali; quota neve in calo la sera fin verso 800-1100 metri. Condizioni di nuvolosità variabile nel resto del Paese, con schiarite più ampie in mattinata, specie intorno all’alto Adriatico e al Centro.

Locali piogge tra bassa Calabria tirrenica e nord della Sicilia; nel pomeriggio isolati rovesci o temporali lungo l’Appennino centrale e prime precipitazioni nelle Alpi orientali. La sera peggioramento più esteso al Nord-Est con neve fino ai 1100-1300 m. Temperature massime per lo più in lieve rialzo e nella norma. Venti fino a tesi o forti di Maestrale al Sud e sulle Isole, con mari molto mossi o localmente ancora agitati.

Le previsioni meteo per mercoledì 6 marzo

Giornata soleggiata su Puglia centro-meridionale, settore ionico e Sicilia. Altrove prevarranno nel complesso le nuvole, anche compatte all’estremo Nordest dove sono attese le precipitazioni più insistenti e di moderata intensità. Locali fenomeni, anche sotto forma di rovesci, anche su Lombardia, resto del Triveneto, settore ligure e gran parte del Centro; possibili temporali sulla bassa Toscana.

Limite della neve oltre 700-1200 metri sui rilievi del Centronord. Temperature massime in calo Centronord, stabili o in lieve aumento al Sud. Ancora ventoso per venti occidentali su Tirreno e Isole. Molto mossi i mari di ponente.