Meteo: domenica 5 maggio generale miglioramento. Nuovo maltempo da martedì 7?

Nel fine settimana assisteremo ad un generale miglioramento del tempo grazie ad un temporaneo rialzo della pressione atmosferica sul Mediterraneo centro-occidentale. La giornata di domenica 5 maggio sarà abbastanza soleggiata anche se non mancheranno degli annuvolamenti; in particolare una nuvolosità sparsa alternata a schiarite interesserà il Nord, specie le Alpi e le regioni nord-occidentali, e le zone interne montuose del Centro-Sud.

Nelle ore pomeridiane non si escludono isolati e brevi rovesci sulle aree alpine e nell’entroterra ligure. La ventilazione sarà ovunque debole e i mari generalmente poco mossi. Le temperature sono attese in rialzo in gran parte d’Italia con un clima primaverile: massime pomeridiane ovunque intorno ai 20 gradi ma con valori fino a 24-25 gradi.

Da martedì 7 maggio non si esclude un peggioramento del tempo al Centro-Nord e successivamente al Sud: la tendenza meteo

Anche l’inizio della settimana sarà prevalentemente stabile e soleggiato, soprattutto tra le Venezie, l’Emilia orientale, la Romagna e il Centro-Sud. Nuvolosità sparsa con un cielo anche nuvoloso al Nord-Ovest e sui settori alpini, qui con anche un po’ di instabilità associata a locali rovesci. Temperature in ulteriore live aumento al Centro-Sud con valori anche oltre i 25 gradi.

La tendenza successiva resta alquanto incerta: attualmente i modelli di previsione indicano un possibile peggioramento martedì 7 al Centro-Nord con successivo coinvolgimento mercoledì 8 anche delle regioni meridionali: il tempo si prospetta molto instabile con elevato rischio di piogge anche a carattere temporalesco. Le temperature dovrebbero calare di qualche grado.