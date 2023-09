Meteo, 4 settembre con l'anticiclone: sole protagonista quasi ovunque

L’alta pressione si sta rinforzando su parte del Mediterraneo e soprattutto sul settore centrale del continente europeo, fino a interessare le Isole Britanniche, l’area del Mare del Nord e del Baltico meridionale, dove nei prossimi giorni si attende una tardiva ondata di calore con picchi di temperatura vicini ai 30 gradi.

L’Italia resta ai margini di questo rinforzo anticiclonico, dunque il tempo resterà per lo più stabile anche nel corso della nuova settimana, ma con un temporaneo calo termico nella parte iniziale - tra oggi e domani - a causa di afflussi di aria più fresca provenienti dai Balcani. Queste correnti saranno più efficaci sulle regioni adriatiche, al Sud e in Sicilia; in questa fase non si esclude qualche rovescio sulle estreme regioni meridionali.

Dopo questa parentesi, comunque, il caldo tornerà a intensificarsi nella seconda parte della settimana, con punte di nuovo in risalita verso i 33-35 gradi.

Le previsioni meteo per lunedì 4 settembre

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord-Ovest, sui settori tirrenici e in Sardegna; temporanei annuvolamenti a tratti più compatti altrove; non si escludono locali e brevi rovesci all’estremo Sud, più probabili sulla Calabria meridionale.

Temperature minime in rialzo, massime in lieve calo, più sensibile sul versante adriatico e al Sud, in ulteriore rialzo in Sardegna dove si potranno raggiungere i 35-36 gradi nel settore occidentale. Ventoso per venti nord-orientali soprattutto al Centro-Sud. Mari localmente molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 5 settembre

Tempo in prevalenza soleggiato, salvo temporanei addensamenti nuvolosi sul Nord-Ovest e le estreme regioni meridionali. Saranno possibili sporadici rovesci o temporali in Calabria e sulla Sicilia orientale.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve calo; calo più sensibile in Sardegna. Valori vicini alla norma climatica; venti nord-orientali insistenti soprattutto al Centro-Sud.