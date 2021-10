Meteo, 4 ottobre di forte maltempo: attenzione al rischio nubifragi

Un’intensa perturbazione (la n. 1 di ottobre) sta influenzando le condizioni meteo sull’Italia: in questo inizio di settimana porterà molte piogge muovendosi lentamente verso est. Le precipitazioni risulteranno dapprima concentrate soprattutto su Nord-Ovest e Toscana e, successivamente, anche sul Nord-Est e sul resto delle regioni centrali tirreniche.

L’ondata di maltempo sarà intensa, caratterizzata dalla presenza di forti temporali e notevoli accumuli di pioggia, in grado di provocare localmente criticità e disagi. Dal punto di vista delle temperature, nonostante il maltempo questo inizio di settimana si mantiene comunque relativamente mite, con valori nella norma o leggermente superiori, perché la perturbazione di passaggio è accompagnata da intensi e tiepidi venti meridionali di Scirocco.

Le previsioni meteo per lunedì 4 ottobre

Prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi al Sud e sulle regioni centrali adriatiche. Nuvolosità più diffusa altrove.

Fase di maltempo su diversi settori del Centro-nord; rovesci e temporali sparsi, anche forti, al Nord-Ovest e in Toscana, con rischio di nubifragi soprattutto in Liguria, Alto Piemonte e Alta Lombardia; a carattere più isolato qualche pioggia anche su Venezie e Sardegna.

Tempo in peggioramento al Nord-Est, con rischio in serata di temporali anche intensi.

Temperature massime in generale stazionarie o in leggero aumento nonostante il maltempo. Ventoso, per venti di Scirocco, sui mari di ponente che risulteranno molto mossi o localmente agitati.

Le previsioni meteo per martedì 5 ottobre

Cielo in generale nuvoloso, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Nel corso del giorno rovesci e temporali su gran parte del Nord, fatta eccezione per Emilia orientale e Romagna; rischio di acquazzoni e temporali anche su Liguria, regioni tirreniche e Sicilia.

Temperature con poche variazioni. Giornata ventosa al Centro-Sud.