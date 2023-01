Meteo 4 gennaio: tempo stabile e caldo anomalo verso l'Epifania. Quanto durerà?

Dopo il veloce passaggio di una debole perturbazione che ieri ha coinvolto alcune regioni del Centro-Nord, l'alta pressione torna ad avere la meglio. Tra mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio le condizioni meteo saranno stabili in tutta Italia, senza piogge significative e con un clima eccezionalmente mite per la stagione. Oggi tutte le principali città italiane supereranno la soglia dei 10 gradi nelle ore più calde della giornata: a Milano e Torino la colonnina di mercurio raggiungerà gli 11-12°C, fino a 15 gradi sono attesi a Roma e Napoli arriverà anche a 17°C.

Lo scenario meteo non subirà cambiamenti significativi per buona parte del ponte dell'Epifania. In particolare le giornate del 6 e del 7 gennaio trascorreranno con prevalenti condizioni di stabilità, accompagnate da temperature superiori alla media, anche se con cieli grigi su parte del Nord e delle regioni tirreniche. Da domenica 8 gennaio si profila invece un cambio della circolazione atmosferica, con l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica.

Le previsioni meteo per mercoledì 4 gennaio

Oggi nubi compatte su Pianura Padana, Liguria e Toscana, Umbria e Marche, con locali nebbie in sollevamento in giornata. Non si prevedono precipitazioni di rilievo. Nuvolosità irregolare sul resto d’Italia, ma con schiarite ampie su Alpi, medio Adriatico, Sud e Isole.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve flessione, ma sempre in gran parte superiori alla media. Venti deboli con locali rinforzi di Maestrale su Adriatico, Ionio e canali delle Isole. Mari localmente mossi tra basso Adriatico e Ionio.

Le previsioni meteo per giovedì 5 gennaio

Domani al Nord inizio di giornata con cielo irregolarmente nuvoloso, con nubi più compatte su Levante ligure, Alpi orientali e Val Padana orientale, dove saranno associate anche a qualche nebbia; nel primo mattino possibili locali nebbie anche nelle valli tra bassa Toscana, Umbria e Lazio, lungo le coste del medio Adriatico e in Sardegna.

In giornata nubi in attenuazione con tendenza a schiarite anche ampie nelle Alpi centrali e al Nord-Ovest, dove in pianura potranno formarsi delle nebbie verso sera. Nuvolosità irregolare e variabile anche nel settore tirrenico della penisola e nelle Marche, in generale più soleggiato nel resto del Centro-Sud.

Temperature senza grandi variazioni, si mantengono sopra le medie del periodo. Venti in prevalenza deboli salvo rinforzi di Maestrale in attenuazione sul basso Adriatico e locali rinforzi da ovest-nordovest sulla Sardegna.