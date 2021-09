Meteo, 3 settembre con perturbazione in avvicinamento

Dopo una breve parentesi di tempo stabile, si prospetta un nuovo peggioramento a causa del transito di una perturbazione proveniente dalla Spagna (la n.1 di settembre) che andrà a interessare più che altro il Centro-Sud a partire dalla Sardegna dove cominceranno le prime precipitazioni anche temporalesche che entro sabato colpiranno anche buona parte del Centro, il Sud e la Sicilia. Al Nord il tempo sarà più soleggiato, anche se non mancheranno delle isolate piogge o temporali lungo le Alpi. Questa fase non sarà accompagnata da un significativo ricambio d’aria, pertanto non si andrà incontro a variazioni apprezzabili delle temperature che potranno ancora toccare punte prossime ai 30 gradi e anche oltre sul versante tirrenico e sulle Isole, mentre lungo il versante adriatico resteranno più contenute.



Al momento la tendenza mostra per domenica solo un parziale miglioramento del tempo con la perturbazione che, pur in allontanamento verso i Balcani, potrebbe ancora determinare un po’ di instabilità al Sud e nell’interno del Centro. All’inizio della nuova settimana è probabile un nuovo rinforzo dell’alta pressione, specialmente al Centro-Nord e sulla Sardegna dove prevarrà il sole con temperature in aumento; il Sud e la Sicilia, invece, resteranno ancora esposti a residue correnti instabili che favoriranno lo sviluppo di qualche temporale soprattutto nelle zone più meridionali.

Previsioni meteo per venerdì 3 settembre

Ampie zone soleggiate resisteranno per gran parte della giornata nel Nord-Est e lungo il versante adriatico. Molte nubi in Sardegna con tempo instabile associato ad alcune piogge anche temporalesche; nubi in aumento anche sulle Alpi del Nordovest con rischio nel pomeriggio di qualche rovescio o locale temporale. Un po’ di nuvolosità irregolare e variabile nel resto d’Italia. Temperature in leggero calo in Sardegna, senza grandi variazioni altrove: valori compresi fra 25 e 30 gradi con possibili punte leggermente superiori in Calabria, Sicilia e Sardegna. Un po’ ventoso in Sicilia e Sardegna.

Previsioni meteo per sabato 4 settembre

Tempo instabile al Centro-Sud con piogge e temporali sparsi, meno probabili sui settori nord di Toscana e Marche, nell’ovest della Sardegna e nella Sicilia meridionale. Più soleggiato al Nord, ma con possibili isolati temporali pomeridiani sulle Alpi. Alla sera tendenza a un miglioramento su regioni centrali tirreniche, bassa Calabria e Isole. Temperature stazionarie o in leggero rialzo al Nord, stabili o in lieve calo altrove: valori in generale compresi fra 25 e 30 gradi con punte leggermente superiori in Sicilia. Venti moderati meridionali fra Sicilia e basso Ionio.