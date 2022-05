Meteo: 3 maggio con atmosfera instabile e rischio temporali. Ecco dove

Inizio di maggio nel segno della variabilità: fino a metà settimana si tratterà di instabilità con piogge e temporali in sviluppo più che altro dal pomeriggio che coinvolgeranno il Nord e le zone interne del Centro-Sud. Le temperature stanno facendo registrare valori primaverili tipici di questo periodo con massime in generale comprese tra 20 e 25 gradi; giovedì 5 maggio in Sicilia, complice il rinforzo del venti di Scirocco, si potranno toccare valori oltre i 25 gradi.

L’evoluzione per la seconda parte di settimana resta ancora alquanto incerta per quanto riguarda i dettagli. Tuttavia, a livello di circolazione generale, sembra probabile che tra giovedì 5 e venerdì 6 maggio, con l’arrivo di due nuove perturbazioni (una atlantica e la seconda di origine africana), attorno all’Italia prenda vita un unico vortice di bassa pressione che per più giorni sembrerebbe in grado di coinvolgere gran parte del Paese.

Le previsioni meteo per martedì 3 maggio

Al mattino poco nuvoloso su Venezie, Emilia Romagna, al Centro-Sud e Sicilia; nubi sparse nel resto del Nord e in Sardegna con qualche pioggia possibile sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità e del rischio di piogge, con la formazione di rovesci sparsi e temporali su Alpi, Appennino settentrionale e aree interne del Centro-Sud; locali fenomeni anche su pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto occidentale.

Temperature massime stazionarie o in leggero aumento. Venti molto deboli ovunque, salvo rinforzi di Scirocco nel Canale di Sardegna con mare fino a mosso. Calmi o poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per mercoledì 4 maggio

Cielo irregolarmente nuvoloso, con nubi più diffuse e insistenti al Nord e schiarite anche ampie all’estremo Sud. Al mattino possibili rovesci isolati su pianura padana centro-occidentale e Prealpi centrali. Dal pomeriggio aumento dell’instabilità con formazione di rovesci o temporali sparsi anche su Alpi, Emilia, zone interne del Centro, Puglia, Basilicata orientale, rilievi nord-orientali della Sicilia; isolate e deboli piogge in Sardegna

Temperature: stazionarie al Centro-Nord, in lieve rialzo al Sud e in Sicilia. Venti in generale deboli con soltanto un moderato rinforzo del vento di Scirocco a sud delle due isole maggiori; temporanei rinforzi nelle aree temporalesche.