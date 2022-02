Meteo, 3 febbraio stabile con temperature sopra le medie

Nei prossimi giorni, e molto probabilmente almeno fino alla metà della prossima settimana, le perturbazioni continueranno a evitare il Nord Italia, dove quindi insisterà la fase meteo stabile e siccitosa e ci si avvia verso i 60 giorni senza piogge o nevicate significative. Nel frattempo anche al Centro-Sud, dopo il passaggio dell’ultima perturbazione, è tornato il bel tempo, e non sono attesi grandi peggioramenti neanche nei prossimi giorni, quando le perturbazioni torneranno a muoversi prevalentemente al di là delle Alpi. Una perturbazione (la n.1 di febbraio) infatti coinvolgerà solo in modo marginale il nostro Paese tra venerdì e sabato, con scarsi effetti in termini di precipitazioni limitati ad alcuni settori peninsulari.

Le previsioni meteo per giovedì 3 febbraio

Giovedì bel tempo in gran parte d’Italia, con temporanei annuvolamenti, comunque senza piogge, solo su Liguria, estremo Nordest e Sardegna. A fine giornata nuvolosità in aumento sul settore occidentale del Paese, con qualche pioggia in Liguria. Temperature massime in calo al Nordovest, con poche variazioni altrove. Venti localmente ancora forti di Tramontana su Adriatico Meridionale e Ionio.

Le previsioni meteo per venerdì 4 febbraio

Venerdì in generale bello sulle zone alpine. Cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel resto del Paese, con nuvolosità più densa, di tipo basso e stratificato associata anche a locali nebbie, su Pianura Padana, coste dell’alto Adriatico, Liguria e regioni tirreniche, dove saranno possibili alcune pioviggini o piogge molto deboli.



Temperature minime in generale rialzo; massime in lieve calo al Centro-Nord, in rialzo al Sud. Venti da ovest o di Maestrale sulla Sardegna, altrove si disporranno dai quadranti meridionali, moderati tra il Canale di Sicilia, lo Ionio e il basso Adriatico.