Meteo, 29 agosto instabile al Sud e Sicilia. Prosegue il caldo intenso

Dopo una fase di forte e diffusa instabilità, l’alta pressione di matrice africana nei prossimi giorni tornerà gradualmente a guadagnare terreno sulla nostra Penisola e nell’ultima parte della settimana occuperà di nuovo con decisione il Paese, garantendo prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con pochi temporali pomeridiani per lo più confinati sulle zone montuose alpine e dell’estremo Sud. In questa seconda parte della settimana tornerà quindi a farsi sentire un caldo afoso piuttosto intenso, con massime quasi ovunque oltre 30 gradi e picchi anche di 37-38 gradi: temperature insolite per il periodo, anche di 6-8 gradi oltre le medie tipiche di inizio settembre. Nella giornata di domenica possibile aumento del rischio di temporali su Alpi e Piemonte sfiorati da una perturbazione in transito sulla Francia. La tendenza per i primi giorni della prossima settimana evidenzia la possibilità che l’anticiclone africano e il caldo anomalo continuino ad occupare il Mediterraneo e la nostra penisola e che quindi l’estate prosegua indisturbata.

Le previsioni meteo per giovedì 29 agosto



Giovedì al mattino tempo soleggiato quasi dappertutto, a parte un po’ di nuvolosità sparsa sul basso Tirreno tra Calabria e Sicilia e la possibilità di isolati temporali in Puglia. Nel pomeriggio tempo instabile al Sud e in Sicilia con sviluppo di numerosi temporali che in parte potranno coinvolgere anche le aree costiere; locali fenomeni anche nelle zone interne tra Lazio, Abruzzo e Molise, nell’interno della Sardegna e sull’Appennino settentrionale tra alta Toscana, Appennino emiliano ed entroterra ligure di levante. Caldo moderato con massime intorno ai 35 gradi nelle zone interne del Centro-Sud e sulla Val Padana centro-orientale. Venti generalmente deboli; locali rinforzi di brezza lungo le coste, di Maestrale in Adriatico; possibili intense raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi, un po’ mosso solo l’Adriatico centro-meridionale.

Le previsioni meteo per venerdì 30 agosto

Giornata all’insegna del tempo stabile e soleggiato in quasi tutta Italia. Al mattino un po’ di nubi innocue su Salento e settore del basso Tirreno tra Calabria e Sicilia nord-orientale. Nel pomeriggio nubi in aumento a ridosso delle zone montuose con isolati temporali sui rilievi di Basilicata, Calabria e Sicilia. Temperature di 30 °C e oltre con valori massimi fino a 36-37 nelle aree interne di Sardegna e Centro. Venti per lo più deboli, salvo modesti rinforzi di Maestrale sui mari del Sud e di brezza lungo i litorali. Un po’ mosso solo l’Adriatico centro-meridionale.