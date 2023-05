Meteo, 28 maggio instabile: rischio di forti temporali e grandinate. Le previsioni

Anche in questi ultimi giorni di maggio l'Italia resta esposta a condizioni meteo instabili, con il rischio di rovesci e temporali che sarà più elevato sulle zone montuose ma occasionalmente coinvolgerà anche alcune zone costiere e le pianure del Nord-Ovest. In questo quadro, non si escludono fenomeni di forte intensità associati anche a grandine e raffiche di vento.

Dal punto di vista termico, il clima è da inizio estate, con temperature oltre la norma, specie al Nord e sulle regioni occidentali.

Nella prima parte della nuova settimana l’instabilità è destinata ad accentuarsi ulteriormente a causa anche del transito nel basso Mediterraneo di una perturbazione (la n.8 di maggio) in lento spostamento verso levante. Le temperature non subiranno grandi variazioni, al più saranno in lieve calo soprattutto nelle aree maggiormente interessate dagli effetti dell’instabilità.

Le previsioni meteo per domenica 28 maggio

Un po’ di nuvole al Nord con locali piogge o rovesci fra basso Piemonte e ponente ligure; maggiori schiarite altrove. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità, con rovesci e temporali soprattutto sui settori montuosi del Nord e interni del Centro-Sud ma con parziale coinvolgimento della pianura del Piemonte, dell’alta Lombardia e delle riviere liguri; tempo più soleggiato nel resto d’Italia. Alla sera ancora qualche isolato rovescio al Nord-Ovest.

Temperature senza grandi variazioni, comprese per lo più tra 23 e 26 gradi con locali punte di 27-29°C al Nord, sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Venti deboli, con locali rinforzi di Maestrale sul medio-basso Adriatico e sullo Ionio orientale; temporanei rinforzi nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per lunedì 29 maggio

Al mattino nubi sparse al Nord-Ovest e sulle Isole, con isolate piogge nel Cuneese; per lo più poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio fino a inizio serata sviluppo di rovesci o temporali sui rilievi del Nord, in Piemonte, in Sardegna e in gran parte delle zone interne del Centro-Sud e della Sicilia, con sconfinamenti verso le coste liguri, tirreniche e della Sicilia ionica.

Temperature senza grandi variazioni, sempre comprese fra 23 e 28 gradi nel pomeriggio. Venti deboli, a parte locali rinforzi da nord o nord-ovest e temporanee raffiche in prossimità dei temporali.