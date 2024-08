Meteo 28 agosto: ancora qualche temporale. Caldo intenso nei prossimi giorni

Oggi (mercoledì 28 agosto) ancora un po’ di instabilità, soprattutto al Sud, per gli strascichi lasciati dal passaggio dell’ultima perturbazione (la numero 5 del mese). Tuttavia l’alta pressione nei prossimi giorni tornerà gradualmente a guadagnare terreno sulla nostra Penisola e nella seconda parte della settimana occuperà di nuovo con decisione il Paese, garantendo prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con pochi temporali per lo più confinati sulle zone montuose e temperature in graduale rialzo.

Nell’ultima parte della settimana tornerà quindi a farsi sentire un caldo piuttosto intenso, tipico di piena estate, con massime quasi ovunque oltre 30 gradi e picchi anche di 36-37 gradi: temperature insolite per il periodo, anche di 6-8 gradi oltre le medie tipiche di inizio settembre.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 agosto

Al mattino bello quasi dappertutto: un po’ di nuvole e isolati rovesci solo all’estremo Sud.

Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità in gran parte del Centro-Sud e Isole: rovesci e temporali su zone interne del Centro, Appennino Campano, Basilicata, Calabria, Sicilia e interno della Sardegna. Temperature massime in rialzo al Nordovest, gran parte del Centro e Campania, in ulteriore calo invece in Sicilia.

Le previsioni meteo per giovedì 29 agosto

Al mattino bel tempo quasi dappertutto, a parte un po’ di nuvolosità all’estremo Sud, con la possibilità di isolati piovaschi in Puglia e Calabria.

Nel pomeriggio nuvolosità in temporaneo aumento su rilievi del Nord, Appennino Centrale e regioni meridionali: isolati brevi rovesci e temporali su Alpi, Appennino Abruzzese, zone montuose della Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia Orientale. Temperature massime in generale stazionarie o in leggera crescita.