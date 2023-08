Vortice ciclonico sull'Italia, duro colpo all'estate: maltempo, vento forte e temperature in picchiata. Le previsioni meteo dal 28 agosto

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che il caldo africano è ormai agli sgoccioli: l’aria calda subtropicale sta lasciando il posto a una massa d’aria più fredda di origine polare marittima, che si riverserà nel Mediterraneo centro-occidentale ponendo fine, entro martedì, all'ondata di calore in tutta l’Italia. Il fronte di questa massa d’aria fredda (perturbazione n.4 di agosto) ha già investito le nostre regioni settentrionali, portando intense piogge e temporali che si estenderanno anche al Centro-Sud, associate a un deciso calo termico.

La massa d’aria fredda darà origine a un vortice ciclonico tra il Golfo del Leone e il Mar Ligure, contribuendo ad alimentare la forte ventilazione sull’Italia. Sarà, dunque, un duro colpo all’estate con un tracollo delle temperature di 10-15 gradi entro martedì, fino a valori al di sotto della norma proprio sul finale del mese, specie nelle regioni di Nord-Ovest.

Durante questa fase di maltempo sono probabili fenomeni violenti, con elevato il rischio di nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento, con conseguenti potenziali criticità per frane, smottamenti e allagamenti. La situazione tenderà a migliorare a metà settimana, seppure con ancora qualche residua precipitazione e con clima relativamente fresco. Nell’ultima parte della settimana sembra probabile il ritorno di condizioni più estive con temperature in crescita e tempo stabile.

Le previsioni meteo per lunedì 28 agosto

Maltempo al Centro-Nord, in Campania e Sardegna, con rovesci e temporali, anche di forte intensità, tranne nel medio Adriatico. I fenomeni saranno più intensi e diffusi sulle regioni settentrionali e centrali tirreniche, con possibili nubifragi e grandinate. In Valle d’Aosta brusco abbassamento della quota neve fino a 2000 metri circa. Maggiore variabilità nel resto del Sud e sulla Sicilia, con soltanto locali rovesci o temporali dal pomeriggio su Calabria tirrenica, Puglia e rilievi orientali dell’isola.

Temperature in sensibile calo: valori massimi in qualche caso non oltre i 20 gradi al Nord-Ovest. Ancora picchi di 35-37 gradi solo in Puglia e settori ionici. Ventoso ovunque, con raffiche tempestose da ovest sulla Sardegna e mari molto agitati intorno all’isola.

Le previsioni meteo per martedì 29 agosto

Tempo in miglioramento al Nord-Ovest, ma con ancora un po’ di nuvole sparse e qualche pioggia o rovescio nei settori orientali di Liguria e Lombardia. Schiarite a tratti ampie su basso Adriatico e settori ionici. Nel resto del Paese nubi accompagnate da piogge e locali temporali, con fenomeni ancora localmente intensi soprattutto su alto Adriatico, zone interne del Centro e basso Tirreno.

Calo definitivo delle temperature, più sensibile sul settore adriatico e al Sud: valori dai 18 ai 24 gradi al Nord, dai 23 ai 29 gradi altrove, con locali punte intorno ai 30 gradi al Sud e in Sicilia. Ancora ventoso, soprattutto al Centro-Sud: raffiche di burrasca fra la Sardegna e il medio-basso Tirreno.