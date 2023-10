Meteo 27 ottobre: fase di maltempo. Attenzione a venti e mareggiate

Una nuova perturbazione (la numero 8 di ottobre) di origine atlantica ha raggiunto la nostra Penisola causando l’ennesimo deciso peggioramento del tempo al Nord, mentre nella giornata di oggi (venerdì 27 ottobre), prima di abbandonare definitivamente il nostro Paese, porterà ancora piogge sparse al Nordest e nelle regioni del versante tirrenico. La fase di maltempo, sebbene relativamente breve, sarà caratterizzata dalla possibilità di rovesci e temporali di forte intensità e sarà accompagnata da venti intensi, occidentali o di Libeccio, con il rischio quindi di forti mareggiate lungo le coste tirreniche.

Per il fine settimana si prospetta invece una fase più stabile e asciutta, in cui anche la ventilazione si smorzerà sensibilmente: sarà però una tregua di breve durata, perché già per la fine di domenica 29 è probabile un nuovo peggioramento del tempo al Nord, con l’avvicinarsi di un’altra perturbazione che nei primi giorni della prossima settimana potrebbe portare maltempo su diverse regioni d’Italia.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 27 ottobre

Al mattino bello al Nordovest, nuvole altrove: piogge sparse su Venezie, Umbria, rilievi marchigiani, Lazio, Appennino Abruzzese e Molisano, Campania, Calabria Tirrenica e Sardegna Meridionale. Nel pomeriggio ampie schiarite al Nordest e Centro; ancora qualche pioggia su Campania e Calabria.

Temperature massime in rialzo al Nord, Calabria e Sicilia, in lieve calo in Sardegna. Venti forti, occidentali o di Libeccio, su gran parte dei mari, con il rischio di mareggiate lungo le coste tirreniche.

Le previsioni meteo per sabato 28 ottobre

Alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia, con isolati piovaschi nel corso del giorno su Levante Ligure, Toscana, Umbria e Lazio. Ventilazione in sensibile attenuazione. Temperature massime in generale stazionarie o in leggera diminuzione.