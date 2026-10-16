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Meteo, domenica 18 ottobre tornano le piogge

Graduale cedimento dell’anticiclone legato all’avvicinamento di una perturbazione che a partire dalla fine di sabato 17, darà luogo a un peggioramento del tempo
Previsione16 Ottobre 2026 - ore 12:34 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’alta pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale e l’Italia si sta indebolendo ma riuscirà ancora a garantire prevalenti condizioni di stabilità fino a sabato 17 ottobre, con quasi totale assenza di precipitazioni e temperature diurne oltre la media in molte regioni. Questo graduale cedimento dell’anticiclone è legato all’avvicinamento di una perturbazione (la n.4 di ottobre) che nella giornata di domenica 18, ma in realtà già a partire dalla fine di sabato, darà luogo a un peggioramento per lo più nei settori occidentali del Paese, accompagnato anche da un rinforzo dei venti di Scirocco.

Lunedì 19 il sistema nuvoloso tenderà ad allontanarsi verso ovest favorendo un parziale miglioramento della situazione nelle zone interessate da nubi e piogge. Tuttavia, fra martedì e mercoledì sul Mediterraneo torneranno a prevalere le correnti occidentali in quota, che trasporteranno un’altra perturbazione (la n.5) responsabile di un più generale peggioramento del tempo su tutto il territorio.

Durante tutta la fase fra domenica e metà della prossima settimana, nei bassi strati domineranno, invece, le correnti sciroccali che contribuiranno a mantenere le temperature relativamente miti in molte regioni.

Le previsioni meteo per sabato 17 ottobre 

Giornata in prevalenza stabile, ma con nuvolosità irregolare alternata comunque a schiarite ampie. Non si esclude la formazione di qualche banco di nebbia nella bassa Pianura Padana e nelle valli del Centro durante le ore più fredde. In Sicilia possibili isolate piogge fra pomeriggio e sera. In serata nubi in addensamento al Nord-Ovest con qualche pioggia in arrivo in Piemonte e Liguria.

Temperature massime per lo più in lieve calo, con punte fino a 22-23 gradi e 24-26 su regioni tirreniche e Isole maggiori. Venti generalmente deboli. Ancora un po’ mossi i mari meridionali, ma con tendenza ad attenuazione del moto ondoso.

Le previsioni meteo per domenica 18 ottobre 

Tempo in peggioramento al Nord-Ovest e in Toscana con possibili piogge e rovesci sparsi e localmente intensi specie su alto Piemonte e in Liguria. Nelle riviere liguri e lungo le coste toscane saranno possibili anche dei temporali. Brevi rovesci non esclusi anche nei settori ionici di Calabria e Sicilia. Nel resto d’Italia tempo stabile con le schiarite più ampie all’estremo Nord-Est, nel Medio Adriatico e al Sud.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in rialzo al Sud e Isole; punte di 25-27 gradi nel settore tirrenico e nelle isole maggiori. Venti di Scirocco in rinforzo.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 16 Ottobre ore 17:42

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