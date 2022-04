Meteo, 25 aprile con qualche acquazzone al Centro-Nord. Sole al Sud

La perturbazione (la numero 7 di aprile) si allontanerà dal nostro Paese lasciando però un’atmosfera ancora piuttosto instabile. Nella giornata di lunedì 25 aprile al Centro-Nord insisteranno quindi un po’ di nuvole e nelle ore centrali del giorno si formeranno ancora dei locali acquazzoni; sarà un'altra giornata stabile e prevalentemente soleggiata invece al Sud e nelle Isole maggiori.

Un’altra perturbazione (la numero 8 di aprile) sfilando al di là delle Alpi, dall’Europa centrale verso i Balcani, lambirà la nostra Penisola nella giornata di martedì, determinando nuove piogge e temporali sulle regioni settentrionali, specie Lombardia e Triveneto; l’alta pressione tornerà invece ad estendersi fino alle regioni centrali.

Poi da mercoledì 27 aprile l’alta pressione sarà in rinforzo anche Nord, garantendo in tutta Italia diverse giornate di tempo stabile e prevalentemente soleggiato.

Previsioni meteo per lunedì 25 aprile

Giornata variabile al Centro-Nord, tra annuvolamenti, momenti soleggiati e con lo sviluppo di rovesci sparsi e locali temporali, specie al pomeriggio, su Alpi, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Liguria e zone interne del Centro. In prevalenza stabile e soleggiata in gran parte del Sud e sulle Isole; al Sud annuvolamenti di rilievo solo in Campania.

Temperature massime in rialzo al Nord, Toscana e Sardegna, in calo invece in Abruzzo, Molise e Puglia; valori pomeridiani in generale nella norma. Venti moderati o tesi di Libeccio su Mar Ligure e alto Tirreno, deboli altrove. Mossi i mari di ponente, fino a molto mosso il Ligure e l’alto Tirreno; poco mossi gli altri bacini.

Previsioni meteo per martedì 26 aprile

Al Centro-Sud tempo prevalentemente soleggiato, salvo un po’ di nuvolosità nel nord-ovest della Toscana dove sarà anche possibile qualche locale pioggia. Sulle regioni del Nord nuvolosità variabile, con schiarite più ampie su Piemonte ed Emilia Romagna. Nel corso del giorno rovesci sparsi e isolati temporali su alto Piemonte, Lombardia, Liguria di levante, Emilia occidentale e Triveneto.

Temperature massime in lieve calo al Nord, in leggero aumento al Centro-Sud. Venti deboli, salvo un moderato Libeccio in Liguria con mare mosso.