Meteo: 24 giugno con caldo da 40°C in Sicilia. Lieve flessione al Nord

L’anticiclone nord-africano resta ben saldo al Sud e in Sicilia dove il caldo resterà intenso anche nei prossimi giorni con temperature che supereranno ancora i 35 gradi con picchi non lontani dai 40 gradi in Sicilia. L’alta pressione ha subito invece un parziale indebolimento sulle regioni del Centro-Nord e in Sardegna sotto la spinta di una perturbazione (la n.8 di giugno) che nelle prossime ore porterà un po’ di piogge e temporali sulle regioni settentrionali; anche le temperature hanno subito una leggera flessione. Già sabato 25 giugno il tempo migliorerà al Nord e nel fine settimana in tutta Italia prevarrà un tempo stabile e soleggiato. Da domenica 26 le temperature torneranno ad aumentare anche al Centro-Nord.

Stando alle attuali proiezioni, l’inizio della prossima settimana si prospetta eccezionalmente caldo in tutto il paese: l’anticiclone nord-africano sembra destinato a rafforzarsi ulteriormente con conseguente intensificazione del flusso di aria rovente di origine africana. Le temperature potrebbero toccare e localmente superare i 40°C nelle regioni centro-meridionali ma il caldo e l’afa saranno intensi anche al Nord e in particolare nel Nord-Est con picchi non lontano dai 40 gradi in Emilia Romagna e Veneto.

Le previsioni meteo per venerdì 24 giugno

Giornata instabile su Alpi, Piemonte e Lombardia con sviluppo da metà giornata di rovesci sparsi e locali temporali. Molte nubi in transito anche in Sardegna dove non si esclude qualche breve e debole pioggia. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato seppur con un po’ di nuvolosità alta ed innocua in transito al Centro-Sud.

Temperature massime in lieve aumento in Emilia Romagna e al Centro; in calo invece in Sardegna, sulle aree alpine e pianure adiacenti. Al Sud e Sicilia si supereranno ancora i 35 gradi con picchi non lontani dai 40 gradi in Sicilia. Moderato Libeccio in Liguria con mare mosso.

Le previsioni meteo per sabato 25 giugno

Giornata irregolarmente nuvolosa in Sardegna, Centro Italia, Campania, Basilicata e Puglia con la possibilità al mattino di brevi e deboli piogge tra l’isola e le regioni centrali. Tempo più soleggiato nel resto d’Italia, salvo qualche annuvolamento in sviluppo sulle Alpi con possibili piovaschi pomeridiani sui rilievi friulani.

Temperature massime oltre i 35 gradi all’estremo Sud e in Sicilia, valori più contenuti nel resto d’Italia e in generale tra 28 e punte di 32-33 gradi. Venti generalmente deboli salvo locali rinforzi di brezza. Mari per lo più calmi o poco mossi.