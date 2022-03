Meteo: 23 marzo con sprazzi di primavera! Temperature fino a 20 gradi

Da oggi, mercoledì 23 marzo, l’alta pressione consoliderà la sua presenza sull’Italia, garantendo così prevalenza di tempo soleggiato e stabile, ma anche temperature in crescita, interrompendo così il periodo caratterizzato da clima invernale. Questa situazione, però, porterà ad un ulteriore aggravamento dell’estrema siccità che da dicembre sta affliggendo le regioni settentrionali.

Un parziale cambiamento del tempo ci sarà nel weekend di sabato 26 e domenica 27, quando una debole perturbazione riporterà le nuvole su gran parte del Centro-Sud e un po’ di piogge sulle regioni meridionali e nelle Isole, mentre il Nord rimarrà ancora all’asciutto.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 23 marzo

Bel tempo in tutta Italia, con cielo quasi ovunque sereno e temporanei annuvolamenti solo in Calabria, in Sicilia e sull’Appennino meridionale. Temperature in aumento, più marcato al Centro-Nord, dove le massime si porteranno su valori compresi tra 14 e 18 gradi, con punte localmente di 20 gradi. Ancora ventilato al Sud e in Sicilia per venti settentrionali; moderato Scirocco nel Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 24 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso da Nord a Sud, con appena un po’ di nuvole innocue nel pomeriggio sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime quasi dappertutto in crescita, nella norma o leggermente al di sopra.