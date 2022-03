Meteo: 22 marzo con clima meno freddo. Mercoledì 23 sole ovunque

Nei prossimi giorni su gran parte dell’Europa Centrale e Settentrionale insisterà una robusta area di alta pressione che abbraccerà parzialmente anche il Mediterraneo Centrale, tenendo così lontane le perturbazioni dal nostro Paese. Tutto ciò comporterà un ulteriore aggravamento della già pesante siccità che, iniziata a dicembre, sta affliggendo molte zone del Paese, e in particolare il Nord.

A partire da domani, mercoledì 23 marzo, si bloccherà anche il flusso di fredde correnti orientali che negli ultimi giorni ha mantenuto le temperature relativamente basse: nella seconda parte della settimana le temperature saliranno perciò verso valori più primaverili, con punte vicine ai 20 gradi. Alla fine della settimana è invece probabile l’arrivo di un vortice di bassa pressione proveniente dalla Penisola Iberica con conseguente moderato peggioramento del tempo al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 22 marzo

Alternanza tra sole e nuvole all’estremo Sud e Isole Maggiori, comunque senza piogge. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, in generale ancora al di sotto dei valori medi stagionali. Moderati venti di Tramontana o Maestrale al Sud e Adriatico, ventilazione per lo più debole altrove, con locale rinforzo da est solo in Sardegna.

Le previsioni meteo per mercoledì 23 marzo

Bella giornata di sole in tutta Italia, con temporanei annuvolamenti solo sui rilievi del Sud. Temperature quasi dappertutto in aumento, specie al Centro-Nord, dove le massime si porteranno oltre le medie stagionali e sfioreranno localmente i 20 gradi.