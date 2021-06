Continua questa prima ondata di calore dell’estate 2021, con il picco del caldo che si verificherà tra mercoledì 23 e giovedì 24 giugno, al Sud e in Sicilia: le temperature massime potranno localmente superare la soglia dei 40 gradi, con picchi di 41-42 gradi.

Questo caldo intenso, anomalo anche per la stagione estiva, è scatenato dalla presenza dell’Anticiclone Nord-Africano, che oramai occupa stabilmente la nostra Penisola.

Al Nord, invece, il caldo risulterà più contenuto, senza particolari eccessi, specie nelle regioni nord-occidentali. L’alta pressione, infatti, lascerà parzialmente scoperte le zone più settentrionali del Paese, dove si faranno in parte sentire gli effetti delle perturbazioni atlantiche in scorrimento al di là delle Alpi: nelle regioni settentrionali quindi non mancherà un po’ di instabilità, con temporali localmente anche di forte intensità.

Le previsioni meteo per martedì 22 giugno

Giornata tra sole e nuvole al Nord-Ovest soprattutto in prossimità dei monti, e in Trentino Alto Adige, con isolati rovesci e temporali, specie al pomeriggio, su Valle d’Aosta, Piemonte e Alta Lombardia. Un po’ di nuvolosità, ma innocua, anche su Puglia meridionale, Basilicata e Calabria. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Caldo più contenuto al Nord-Ovest, dove le massime difficilmente si spingeranno oltre 30 gradi, moderato al Nord-Est e Toscana, intenso nel resto del Paese, con valori diffusamente oltre 30 gradi e punte fino a 40-42 gradi, specie in Sicilia. Venti per lo più deboli meridionali o a regime di brezza. Mari in prevalenza calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 23 giugno

Al mattino bel tempo quasi dappertutto. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole su rilievi del Nord, Ponente Ligure ed estremo settore occidentale della Pianura Padana, con isolati temporali su zone alpine e Piemonte; sempre soleggiato altrove. Temperature massime in generale stazionarie o in ulteriore leggero aumento.