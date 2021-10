Meteo, 21 ottobre con perturbazione in transito al Nord e parte del Centro

Una perturbazione di origine atlantica (la numero 4 del mese) nel corso di giovedì porterà un po’ di piogge al Nord e regioni tirreniche, mentre le temperature, nonostante il moderato peggioramento del tempo, rimarranno nel complesso miti. Tra venerdì e sabato questa stessa perturbazione, prima di allontanarsi definitivamente dall’Italia, porterà ancora un po’ di maltempo, concentrato soprattutto al Centro-Sud. La situazione di domenica resta un po’ incerta per l’estremo Sud e le due Isole maggiori a causa di un vortice di bassa pressione che andrà a formarsi a sud della Sicilia ma la cui posizione non è ancora ben definita. Nel resto d’Italia la giornata dovrebbe trascorrere all’insegna del bel tempo ma con un leggero calo delle temperature atteso in Val Padana e sulle regioni del versante adriatico.

Previsioni meteo per giovedì 21 ottobre

Giovedì giornata abbastanza soleggiata in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna con pochi annuvolamenti di rilievo; qualche schiarita, localmente ampia sul medio Adriatico e, nel pomeriggio, all’estremo Nord-Ovest. Nuvole sul resto d’Italia con qualche pioggia nel corso del giorno su Alpi, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Campania. Temperature in generale aumento; massime in leggero calo al Nord e regioni tirreniche, stazionarie o in lieve aumento altrove. Venti da moderati a tesi meridionali.

Previsioni meteo per venerdì 22 ottobre

Venerdì tempo bello al Nordovest e Alpi Orientali, nuvole altrove: nel corso del giorno piogge isolate su coste dell’Alto Adriatico, regioni centrali, Campania, Calabria e Sicilia, anche a carattere temporalesco su Marche, Umbria e Lazio. Temperature massime in rialzo al Nord e regioni tirreniche, con poche variazioni altrove.