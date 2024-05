Meteo 21 maggio, nuova fase di forte maltempo al via: le zone a rischio

Prosegue ancora per tutta questa settimana la fase piovosa che sta caratterizzando il tempo soprattutto delle regioni settentrionali, dove il mese di maggio si sta rivelando eccezionalmente piovoso. A contribuire alle nuove precipitazioni attese nei prossimi giorni saranno altri passaggi perturbati, che avranno come obiettivo questa volta non solo il Nord, ma anche il Centro, mentre ai margini resteranno il Sud e la Sicilia. Il primo di questi, il più intenso, attualmente investe la Sardegna e risale verso nordest: si tratta della perturbazione n. 9, la parte più attiva attraverserà le regioni centro-settentrionali tra la serata odierna e la prima parte di martedì, con precipitazioni intense e abbondanti, anche sotto forma di nubifragi e con conseguenti probabili situazioni di criticità. Alle sue spalle si attiverà un’intensa corrente occidentale, che apporterà aria più fresca e un calo generale delle temperature. Nel frattempo al Centro-Nord l’atmosfera resterà molto instabile, alimentata dal passaggio di altre 2 perturbazioni: una nella giornata di giovedì (la n.10) e l’altra tra venerdì sera e sabato (la n.11), associate ad altri episodi temporaleschi.

Le previsioni meteo per martedì 21 maggio

Tempo inizialmente molto perturbato al Nord, su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo occidentale con precipitazioni diffuse e localmente intense, anche temporalesche, rischio di nubifragi e conseguenti situazioni di criticità. Dal primo pomeriggio tendenza ad un netto miglioramento, con il maltempo che tenderà a concentrarsi nel Triveneto e le ultime piogge che interesseranno il nord del Piemonte e il nordest della Lombardia. Nel resto del Sud e sulla Sicilia tempo stabile e soleggiato, salvo nubi e locali piogge su Campania e Calabria tirrenica.



Temperature: massime in calo quasi ovunque, ad eccezione del medio-basso Adriatico e del settore ionico dove si potranno sfiorare ancora i 30 gradi. Venti da moderati a forti sui mari di ponente e al Centro-Sud, tendenti a disporsi da ovest, con raffiche fino a 60-70 Km/h. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 22 maggio

Al Sud e sulla Sicilia tempo in prevalenza soleggiato, con annuvolamenti modesti e passeggeri. In mattinata tempo soleggiato anche sul medio Adriatico. Altrove cielo in prevalenza nuvoloso, con alcuni rovesci isolati al mattino su estremo Nordest, Toscana, Umbria, alto Lazio e nordovest Sardegna. Nel pomeriggio aumenta il rischio di rovesci o temporali sulle regioni centro-settentrionali, nelle zone interne della Sardegna e, occasionalmente, della Campania. In serata e nella notte ancora rischio di precipitazioni al Nord.



Temperature: massime in calo sul medio-basso Adriatico e all’estremo Sud. Venti: moderati o tesi di Libeccio sui mari di ponente, regioni peninsulari e dorsale appenninica, fino a forti sul mar Ligure. Raffiche nelle aree temporalesche.