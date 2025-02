Meteo, primo weekend di febbraio con 2 perturbazioni

Il mese di febbraio esordisce con l’ultima perturbazione di gennaio (numero 11) in azione sulle regioni del Nord, sulla Sardegna e sulla Toscana: oltre alle piogge si attendono altre nevicate, limitate però alle zone alpine a quote medio-alte, che contribuiranno a far aumentare il pericolo valanghe, unica vera criticità meteo di questa giornata.

Nel frattempo un vortice di bassa pressione (perturbazione numero 1 di febbraio) in risalita dal Nord Africa, causerà un peggioramento del tempo anche all’estremo Sud e sulle Isole.

Domenica il centro di questa depressione si posizionerà tra la Sardegna e la Sicilia, mentre la perturbazione associata porterà maltempo diffuso su gran parte del Sud e sulle regioni centrali adriatiche, con piogge a tratti anche intense e temporalesche, mentre sulle regioni del Nord tornerà quasi dappertutto il sole.

La tendenza per la prossima settimana rimane ancora piuttosto incerta, anche se al momento pare probabile che la perturbazione numero 1 di febbraio porti maltempo al Sud anche lunedì 3 febbraio per poi allontanarsi dalla nostra Penisola e lasciare spazio, nei giorni successivi, a una fase di tempo più stabile e asciutto in tutto il Paese. Anche nei prossimi giorni, quindi, l’inverno resterà lontano dall’Italia: niente irruzioni di aria fredda e temperature sempre al di sopra delle medie stagionali.

Le previsioni meteo per sabato 1 febbraio

Al Nord, su Toscana e Sardegna cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse e intermittenti. Nel pomeriggio-sera i fenomeni si concentreranno sull’Isola e sulle regioni di Nord-Ovest dove si esauriranno nella notte. Nelle Alpi neve oltre 1000-1300 metri. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, a tratti alcune ampie schiarite. Piogge isolate sulla Sicilia, più probabili dalla sera, quando si intensificheranno e si estenderanno alla Calabria meridionale: nella notte possibili rovesci o temporali intensi.

Temperature massime per lo più in rialzo. Venti in progressivo rinforzo su tutti i mari, in particolare lo Scirocco nel Canale di Sicilia fino a 50-70 km/h, dove il mare diverrà molto mosso o agitato. Mossi i restanti mari di ponente.

Le previsioni meteo per domenica 2 febbraio

Torna il sole al Nord, regioni centrali tirreniche e Umbria, salvo una nuvolosità residua su basso Piemonte ed Emilia Romagna, ma in dissolvimento entro la sera. Qualche passaggio nuvoloso anche sul basso Lazio. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese con precipitazioni sparse su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole, localmente anche intense e temporalesche su Puglia meridionale, Basilicata, Calabria, settori orientali di Sardegna e Sicilia.

Temperature minime in lieve flessione al Nord, ma per lo più sopra lo zero. Massime in aumento su gran parte del Nord e sul medio versante tirrenico. Venti a rotazione ciclonica, da moderati a forti su tutti i mari e al Centro-Sud, con raffiche fino a burrascose. Mari: fino a molto mossi quelli meridionali.