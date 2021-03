Meteo, 2 marzo con il sole quasi ovunque

L'anticiclone garantisce ancora condizioni meteo stabili e clima mite, ma la situazione è destinata a cambiare nella seconda parte della settimana

Tra martedì 2 marzo e mercoledì 3 l'anticiclone continuerà ad avere la meglio sull'Italia, garantendo condizioni meteo stabili, con tanto sole e temperature in generale al di sopra delle medie stagionali.

La situazione meteo appare destinata a cambiare nella seconda parte di questa settimana, quando l'indebolimento dell'alta pressione darà il via a una fase più vivace: entro il primo weekend di marzo l'Italia sarà raggiunta da due sistemi perturbati e da un nucleo di aria fredda che farà calare le temperature soprattutto al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per martedì 2 marzo

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte d’Italia, con temporanei annuvolamenti solo su Sicilia e Sardegna.

Temperature senza grandi variazioni e sempre nel complesso al di sopra della norma. Moderati venti orientali su Ionio e Isole Maggiori; di conseguenza in questi settori i mari risulteranno mossi o molto mossi; calmi o poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 marzo

Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso in Sicilia e Sardegna, comunque senza piogge. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato, ma con il fastidio di qualche nebbia mattutina su Pianura Padana e valli del Centro, comunque in rapido dissolvimento.

Temperature massime in generale stazionarie o in leggero aumento, al di sopra della norma, con valori per lo più compresi tra i 13 e i 17 gradi. Rinforzo dei venti di Scirocco su Stretto di Sicilia e Canale di Sardegna; venti settentrionali, invece, tra basso Adriatico e Mar Ionio.