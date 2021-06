Dopo un martedì soleggiato in gran parte del Paese, anche in questo 2 giugno le condizioni meteo resteranno per lo più stabili ma osserveremo un aumento delle nuvole.

Nei giorni successivi alla Festa della Repubblica l'alta pressione di matrice nord africana appare poi destinata a consolidarsi con più decisione sull'Italia, dove si profilano giornate soleggiate e calde fino a sabato 5 giugno.

Le previsioni meteo per mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica

Oggi osserveremo un'alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord-Ovest e su Trentino, Alto Adige, Friuli, Alto Veneto, zone interne del Centro, Calabria e Isole Maggiori. Qualche temporale o rovescio pomeridiano possibile su Alpi, Appennino Abruzzese, rilievi calabresi e montagne della Sicilia.

Temperature massime in leggera diminuzione al Nord-Ovest, in lieve aumento invece al Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 3 giugno

Domani al mattino tempo soleggiato in gran parte d’Italia.

Nella seconda parte della giornata nuvolosità in aumento sulle zone montuose, con isolati rovesci o temporali sulle Alpi; sempre tanto sole nel resto d’Italia.

Temperature massime quasi dappertutto in leggera crescita, in generale leggermente oltre la norma al Centro-Nord, nella norma o di poco sotto al Sud e Isole.