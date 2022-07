Meteo 19 luglio, l'aria rovente punta verso l'Italia: supereremo i 40 gradi, ecco le zone più a rischio

Martedì 19 luglio le condizioni meteo saranno ancora stabili, con molto sole e un clima decisamente caldo - soprattutto sulle regioni tirreniche e in Sardegna - ma senza temperature record. Il nucleo più rovente dell’alta pressione, infatti, concentrerà la sua azione soprattutto sull’Europa Occidentale, interessando solo parzialmente l’Italia mentre in città come Londra e Parigi si potrà arrivare intorno ai 40 gradi. Nella seconda parte della settimana, però, l'anticiclone sposterà con decisione il suo raggio d’azione verso l’Italia e la penisola Balcanica, provocando una vera e propria impennata delle temperature anche nel Belpaese.

Tra mercoledì e giovedì le previsioni meteo confermano quindi una ulteriore intensificazione del caldo, con temperature che aumenteranno in tutta Italia e raggiungeranno picchi anche oltre i 40 gradi, sia al Centro-Sud che nelle regioni settentrionali: si potranno battere numerosi record di caldo per il mese di luglio e in qualche caso anche record assoluti.

Le previsioni meteo per martedì 19 luglio

Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone montuose, con qualche temporale di calore sulle Alpi Occidentali e nelle are interne della Sicilia, sempre tanto sole altrove.

Temperature stazionarie o in leggero aumento con massime in generale comprese fra 30 e 36 gradi, ma con locali picchi che potranno arrivare intorno ai 38-39 gradi. Venti in prevalenza deboli; mari poco mossi.

Milano tra le città più calde della giornata, che secondo le previsioni meteo registrerà una temperatura massima di 36 gradi. Ancora più calda Firenze, dove la colonnina di mercurio si spingerà almeno fino a 37°C. Meno rovente Roma, che dovrebbe fermarsi intorno ai 34-35 gradi, di 35 gradi la massima prevista a Bologna.

Le previsioni meteo per mercoledì 20 luglio

Al mattino tempo ovunque soleggiato. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle Alpi, dove si formerà anche dei temporali nei settori di Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli; sempre tanto sole altrove.

Caldo in leggero aumento al Centro-Nord; temperature massime quasi dappertutto comprese fra 31 e 38 gradi, con punte fino a 39-40 gradi al Centro-Nord e in Sardegna. Venti deboli.

Mercoledì la città di Firenze sarà bollente: secondo le previsioni meteo potrà arrivare a 39-40 gradi. Caldissime anche Milano e Bologna, dove si prevedono massime intorno ai 37 gradi. A Roma ci si aspetta di restare ancora intorno ai 34-35 gradi: nella capitale le temperature aumenteranno in modo più sensibile nella seconda parte della settimana.