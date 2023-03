Meteo, 18 marzo soleggiato e mite poi domenica qualche pioggia

Il promontorio di alta pressione in rimonta in queste ore sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, assicurerà un fine settimana di stabilità atmosferica al Sud e sulla Sicilia dove il clima sarà da primavera inoltrata, con temperature anche oltre i 20 gradi. Nelle regioni del Centro-Nord assisteremo, invece, ad un graduale indebolimento dell’anticiclone per l’avvicinarsi di una debole perturbazione atlantica (la n. 7 del mese), che causerà un temporaneo lieve peggioramento del tempo e alcune modeste precipitazioni domenica, più probabili tra la Sardegna, l’alto versante tirrenico e l’Emilia. A inizio settimana la stessa perturbazione, scivolando in parte verso il Nord Africa, favorirà residue condizioni di instabilità sulla Sardegna. Nel contempo seguirà un nuovo rialzo della pressione e una fase di prevalente calma meteorologica che ci accompagnerà almeno fino a giovedì 24. Le temperature si manterranno sensibilmente superiori alla norma, da mese di maggio. Al Nord proseguiranno la siccità e la grave emergenza idrica.

Previsioni meteo per sabato 18 marzo

Sabato tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Da segnalare il passaggio di velature al Centro-Nord e sulla Sardegna e un aumento dei banchi nuvolosi a bassa quota lungo il versante tirrenico, in Liguria e in parte anche sulla Sicilia. A fine giornata nubi in addensamento su regioni di Nordovest Sardegna, Toscana, Umbria e alto Lazio.

Temperature in ulteriore aumento: valori per lo più compresi tra 15 e 21 gradi, ma con picchi localmente superiori su Sardegna e Sicilia occidentale. Venti: meridionali fino a moderati o tesi su Mar Ligure, Tirreno occidentale e Canale di Sicilia. Mari: mossi il basso Ligure, quelli intorno alla Sardegna, Tirreno occidentale e Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per domenica 19 marzo

Domenica al Sud e sulla Sicilia tempo abbastanza soleggiato, con qualche velatura passeggera e modesti annuvolamenti a bassa quota dal pomeriggio sulla Sicilia. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, a tratti densa ed estesa, in diradamento dalla sera su Piemonte e ovest Lombardia. Possibilità di alcune deboli precipitazioni su Liguria di levante, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, alto Lazio e Sardegna.

Temperature stazionarie o in leggera flessione al Centro-Nord, in lieve aumento al Sud e sulla Sicilia dove si potranno toccare i 22-23 gradi. Venti: moderati di Scirocco su Ligure orientale, Tirreno occidentale e Canale di Sicilia.