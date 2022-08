Meteo, 18 agosto tra violenti temporali e caldo intenso

Un’intensa perturbazione (la numero 4 del mese), proveniente dalla Francia, nelle prossime ore attraverserà la Penisola e porterà numerosi temporali soprattutto al Nord e regioni centrali tirreniche, favorendo anche un calo delle temperature in gran parte del Centro-Nord e Sardegna. Il peggioramento risparmierà invece il Sud dove, al contrario, l’insistente presenza dell’alta pressione garantirà prevalenza di tempo soleggiato e ulteriore aumento delle temperature, con il caldo che sarà davvero intenso. Venerdì 19 agosto la perturbazione porterà ancora diffusa instabilità, specie al Nordest e regioni centrali, mentre per il fine settimana si prospetta una situazione meteo tranquilla, caratterizzata da prevalenza di tempo soleggiato e anche da una moderata ventilazione di Maestrale, che favorirà una decisa attenuazione del caldo intenso anche al Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 18 agosto

Giovedì nuvole su tutto il Centro-Nord e Sardegna, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Nel corso del giorno rovesci e temporali bagneranno qua e là tutte le regioni settentrionali, Toscana, Umbria, Marche, nord della Sardegna e, in serata, anche il Lazio; i temporali potrebbero risultare localmente intensi, accompagnati da grandine e nubifragi. Prevalenza di tempo soleggiato invece al Sud, con appena qualche temporaneo annuvolamento.



Temperature: massime in calo al Centro-Nord e Sardegna, in crescita invece al Sud: ancora caldo intenso al Sud e Isole e in particolare in Sicilia, dove sono attesi picchi anche oltre 40 gradi.

Le previsioni meteo per venerdì 19 agosto

Venerdì insiste l’instabilità, con la formazione di isolati rovesci o temporali su buona parte del Centro-Nord ma con la tendenza ad un miglioramento, dal pomeriggio, sulle regioni di Nordovest e in serata anche sulle regioni centrali. Fenomeni localmente intensi, associati a gradine e raffiche di vento. Maggiore variabilità al Sud e sulle Isole, con annuvolamenti alternati ad un po’ di sole, specie in mattinata. Occasionali brevi acquazzoni possibili su Sardegna, Puglia centrale, Aspromonte e nordest della Sicilia.



Temperature: massime in calo al Centro-Sud, con gli ultimi picchi tra 35 e 40 gradi su Puglia meridionale e settori ionici di Calabria e Sicilia. Venti: da moderati a tesi occidentali al Sud e sulle Isole, forti di Maestrale su Sardegna e Canale di Sicilia.