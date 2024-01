Meteo, 12 gennaio di freddo invernale e qualche pioggia al Sud

La perturbazione (n. 3 di gennaio) sta riguardando il Centro-Sud ma abbandonerà il nostro territorio già nella giornata di venerdì 12 gennaio. Nel frattempo l’aria fredda - tipicamente di stampo invernale - insiste sul nostro Paese mantenendo le temperature quasi dappertutto vicine ai valori medi stagionali (le anomalie di temperature rispetto ai valori di riferimento per questa decade di gennaio oscillano tra -2 °C e +2 °C). In questo venerdì sono attese le ultime precipitazioni tra Sicilia e Calabria, con quota neve medio-alta.

Si conferma che nell’ultima parte della settimana le condizioni meteo dovrebbero farsi più stabili. Già sabato 13 gennaio è atteso un sensibile miglioramento del tempo sul Centro-Nord e parte del Sud, aprendo la strada a un fine settimana caratterizzato dall’alternanza tra sole e nuvole, con piogge o nevicate praticamente assenti e con temperature in leggera crescita.

Queste giornate saranno caratterizzate anche da venti settentrionali che potranno acuire la sensazione del freddo.

Le previsioni meteo per venerdì 12 gennaio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord, con il rischio di qualche banco di nebbia in pianura nelle ore più fredde. Sole anche sul Centro, fatta eccezione per un po’ di nuvolosità sparsa su Abruzzo, Molise e Lazio meridionale. Ampie schiarite in Sardegna e in Campania, mentre sul resto del Sud il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse in Calabria (neve oltre i 1200 metri di quota) e Sicilia, a tratti di moderata intensità nel nord dell’Isola.

Clima invernale, temperature senza grandi variazioni e nella media stagionale. Venti fino a moderati settentrionali al Centro-Sud. Mari: poco mossi l’alto Adriatico, il Mar ligure e il Tirreno sotto costa; mossi o molto mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per sabato 13 gennaio

Cielo in prevalenza sereno sulle regioni centro-settentrionali, con la presenza di nebbie in Pianura Padana; qualche locale annuvolamento al Sud e sulle Isole maggiori, ma con precipitazioni quasi del tutto assenti.

Temperature stazionarie o in lieve calo; valori in rialzo, invece, nel settore alpino. Si segnalano ancora venti settentrionali al Sud e tra le Isole maggiori con mari localmente molto mossi, altrove ventilazione debole.