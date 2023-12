Meteo, nelle ultime giornate del 2023 indebolimento dell’alta pressione

Per Santo Stefano non sono previsti cambiamenti di rilievo con clima ancora mite. Una perturbazione atlantica potrebbe cambiare la carte in tavola a fine anno

23 Dicembre 2023 - ore 11:19 Redatto da Redazione Meteo.it