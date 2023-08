Meteo, 16 agosto soleggiato e caldo con qualche temporale: ecco dove

Nel corso della settimana la presenza dell’Anticiclone Nord-africano sull’Italia si farà via via più prepotente: ci attendono quindi giornate con prevalenza di tempo soleggiato e stabile anche se, almeno fino a venerdì, al Nord insisterà un po’ di instabilità, con la formazione di temporali pomeridiani in generale concentrati sulle zone montuose. In ogni caso nei prossimi giorni il vero protagonista delle condizioni meteo sarà il caldo, con le temperature che sono destinate a salire e a posizionarsi su valori al di sopra delle medie stagionali anche di 6/7 °C, tanto da spingersi vicino alla soglia dei 40 °C. Le temperature insolitamente alte anche in montagna, con lo zero termico che si spingerà oltre la quota dei 4500 metri. In base alle ultime proiezioni sembra confermato che si tratterà di un’ondata di calore insistente, destinata a durare almeno fino agli inizi della prossima settimana.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 agosto

Mercoledì al mattino prevalenza ovunque di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si svilupperanno nuvole e temporali su Alpi e zone appenniniche del Centro-Nord, sempre in prevalenza soleggiato invece nel resto d’Italia. Temperature massime con poche variazioni e per lo più comprese fra 30 e 35 gradi, con punte di 36-37 gradi. Venti per lo più di debole intensità.

Le previsioni meteo per giovedì 17 agosto

Giovedì tempo in prevalenza soleggiato al Centro-Sud e Isole. Cieli parzialmente nuvolosi al Nord, specie nelle regioni nord-occidentali: da metà giornata sviluppo di rovesci o temporali in montagna, soprattutto sul settore alpino, con locali sconfinamenti verso la pianura piemontese e lombarda. In serata tendenza ad una generale attenuazione dei fenomeni. Temperature senza grandi variazioni, ma con tendenza a un lieve aumento specialmente al Sud; clima molto caldo e afoso. Venti in prevalenza deboli, con rinforzi di Maestrale tra basso Adriatico e Ionio, di Scirocco tra le Isole Maggiori.