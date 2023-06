Meteo 15 giugno: rischio di forti piogge e temporali, ecco dove

Quello di giovedì sarà l’ultimo giorno di un lungo periodo caratterizzato da condizioni meteo instabili e perturbate. Durante la giornata saranno possibili precipitazioni a tratti intense che interesseranno in maniera più diffusa le regioni meridionali e i settori adriatici del Centro, accompagnate da temperature sotto la media. Si tratta degli effetti della perturbazione n.4 del mese, che tenderà ad allontanarsi verso i Balcani a partire da venerdì lasciando spazio all’espansione del promontorio anticiclonico nord-africano, accompagnato come sempre da afflussi di aria torrida proveniente dall’entroterra sahariano.

Questa area di alta pressione, che s’affaccia sulla scena euro-mediterranea dopo alcuni mesi di sostanziale assenza di strutture anticicloniche stabili, sarà protagonista per diversi giorni e anche responsabile della prima ondata di caldo della stagione, proprio in prossimità del solstizio d’estate (che sarà esattamente mercoledì 21 alle ore 16.57). Pur rinforzandosi già nel fine settimana, gli effetti dell’anticiclone si faranno più evidenti durante la prossima settimana, con temperature che potranno superare facilmente i 30 gradi portandosi fino a 35 gradi e localmente oltre al Centro-Sud a partire da mercoledì.

Le previsioni meteo per giovedì 15 giugno

Molte nuvole accompagnate da piogge e temporali localmente intensi sul medio Adriatico, nell’Appennino centrale, al Sud, in Sicilia e sul medio-basso Lazio. Isolati rovesci possibili anche in Romagna, Sardegna e, fra pomeriggio e sera, sui rilievi del Nord con parziale coinvolgimento delle vicine pianure fra Lombardia, Veneto e Friuli.

Temperature massime in rialzo al Nord e in Sardegna, in leggero calo al Sud. Ventilato per venti mediamente settentrionali al Centro-Nord e sulle Isole.

Le previsioni meteo per venerdì 16 giugno

Nuvoloso al Sud e in Sicilia, con possibili piogge isolate o brevi temporali su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia tirrenica, in attenuazione alla sera. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato nel resto d’Italia, con solo qualche breve e isolato rovescio pomeridiano su Prealpi lombarde, rilievi veneto-friulani e Dolomiti.

Temperature massime in aumento al Centro-Sud: valori per lo più compresi fra 24 e 29 gradi. Venti ancora moderati di Maestrale al Centro-Sud.