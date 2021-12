Meteo, 15 dicembre con alta pressione, nebbie e smog. Qualche pioggia in arrivo

Alta pressione protagonista su gran parte d’Italia anche per il resto della settimana, garanzia di tempo in prevalenza stabile; al Sud e sul medio versante adriatico però insisteranno un po’ di nuvolosità e qualche debole precipitazione a causa di correnti da nordest più umide e relativamente fredde. La stabilità atmosferica favorirà la formazione di nebbie in pianura Padana e nelle valli interne del Centro, e purtroppo anche un graduale peggioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane del Nord, dove è previsto un ulteriore aumento delle concentrazioni delle sostanze inquinanti. La massa d’aria mite associata all’anticiclone determinerà un notevole rialzo dello zero termico fino a circa 3000 metri di altitudine, con un clima insolitamente mite nelle ore diurne sulle zone alpine centro-occidentali. Nelle zone nebbiose, invece, il clima risulta freddo e umido.

Previsioni meteo per mercoledì 15 dicembre

Mercoledì cielo parzialmente nuvoloso sul medio versante adriatico, dalla Romagna alla Puglia garganica, e sull’Appennino meridionale, con la possibilità di qualche pioggia in serata tra Abruzzo e Molise. Un po’ di nubi sparse anche al Nord-Est, in Emilia, nel resto del Sud e in Sicilia. In generale sereno altrove, ma con qualche nebbia nelle ore più fredde in Val Padana.

Temperature in lieve diminuzione. Clima pomeridiano mite nelle aree soleggiate del Nord, specie nelle Alpi, e in Toscana e Sardegna; valori ancora poco inferiori alla media nel resto del Centro-Sud dove insisterà una ventilazione settentrionale, soprattutto su Adriatico e Ionio, dove i mari risulteranno mossi.

Previsioni meteo per giovedì 16 dicembre

Giovedì giornata nuvolosa sulle regioni del medio adriatico, dove il cielo si presenterà a tratti coperto. Nuvolosità sparsa anche al Sud e sulle isole maggiori, alternata a schiarite anche ampie. Al Nord e sulle regioni tirreniche prevalenza di sole, fatta eccezione per la Pianura Padana interessata da nebbie e nubi basse, in parziale diradamento nel corso del giorno. Dal punto di vista delle temperature si segnala ancora il rischio di locali gelate al Nord; i valori massimi si manterranno inferiori alle medie climatiche sulle regione del medio-basso adriatico e al Sud, altrove nella norma, o al di sopra nelle aree di montagna. Insistono venti settentrionali al Sud, con mari localmente mossi.