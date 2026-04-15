FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, 15-16 aprile con ancora maltempo al Centro-sud: le previsi...

Meteo, 15-16 aprile con ancora maltempo al Centro-sud: le previsioni

Piogge e temporali su diversi settori mentre tende a migliorare al Nord. Forte Scirocco e temperature in rialzo. Le previsioni meteo del 15-16 aprile
Previsione15 Aprile 2026 - ore 10:01 - Redatto da Meteo.it
Previsione15 Aprile 2026 - ore 10:01 - Redatto da Meteo.it

Anche oggi, mercoledì, si faranno sentire gli effetti dell’intenso vortice di bassa pressione (perturbazione nr. 2 di aprile) responsabile delle piogge e del forte vento degli ultimi giorni: in particolare il maltempo nelle prossime ore insisterà soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole, dove anche il vento, sebbene in attenuazione, soffierà ancora intenso, mentre le regioni settentrionali godranno di un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Domani, giovedì, la perturbazione si allontanerà verso il Nord Africa, lasciando dietro di sé residua instabilità per lo più concentrata all’estremo Sud e Isole, mentre nel resto d’Italia il tempo risulterà più stabile e soleggiato, anche grazie all’avanzata dell’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre, che poi venerdì e sabato si spingerà a occupare quasi tutta l’Italia, dove quindi le condizioni meteo saranno caratterizzate da tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con temperature in rialzo e di nuovo sensibilmente oltre la media. La tendenza per la giornata di domenica invece vede il possibile ritorno di un po’ di instabilità, specie al Centro-Nord.

Previsioni meteo per mercoledì 15 aprile

Mercoledì nuvole in gran parte d’Italia, ma con graduali schiarite al Nord. Nel corso del giorno piogge sparse su Emilia, Romagna e gran parte del Centro-Sud a eccezione dell’Alta Toscana. Temperature massime in rialzo al Nord, Toscana e Sardegna, in calo nelle regioni centrali adriatiche e in gran parte del Sud. Venti moderati di Scirocco tra Ionio e Adriatico meridionale, da nord o nordest in Liguria, Toscana e Sardegna.

Previsioni meteo per giovedì 16 aprile

Giovedì tempo in generale soleggiato al Nord, Toscana, Umbria, coste del medio Adriatico; al mattino poche nuvole anche su Lazio e Sardegna. Nuvoloso nel resto dell’Italia, con piogge in mattinata nel basso versante ionico; nel pomeriggio temporali isolati su interno del Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in generale rialzo. Venti in prevalenza deboli.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, 16 aprile con temporali residui al Centro-sud: le previsioni
    Previsione15 Aprile 2026

    Meteo, 16 aprile con temporali residui al Centro-sud: le previsioni

    Ultimi effetti della perturbazione nr.2 del mese ma venerdì il tempo tornerà stabile con temperature in aumento. Le previsioni meteo del 16-17 aprile
  • Meteo 15 aprile: maltempo al Centro-Sud e Isole! Migliora al Nord
    Previsione15 Aprile 2026

    Meteo 15 aprile: maltempo al Centro-Sud e Isole! Migliora al Nord

    Il maltempo insiste oggi al Centro-Sud e nelle Isole con piogge di forte intensità mentre la ventilazione si attenua. Al Nord inizia a migliorare
  • Meteo: il ciclone si fa sentire anche domani (15 aprile). Le previsioni
    Previsione14 Aprile 2026

    Meteo: il ciclone si fa sentire anche domani (15 aprile). Le previsioni

    Domani, mercoledì 15 aprile, il vortice ciclonico porterà ancora piogge, anche di forte intensità, al Centro-Sud e nelle Isole. Venti più deboli.
  • Meteo: 14 aprile con forte maltempo, piogge intense e venti. Ecco dove
    Previsione14 Aprile 2026

    Meteo: 14 aprile con forte maltempo, piogge intense e venti. Ecco dove

    L'intenso vortice ciclonico che accompagna la perturbazione n.2 del mese insiste oggi (14 aprile) sull'Italia con maltempo intenso e diffuso.
Ultime newsVedi tutte
Meteo weekend: sabato 18 aprile con sole e caldo, domenica più instabile
Tendenza15 Aprile 2026
Meteo weekend: sabato 18 aprile con sole e caldo, domenica più instabile
Alta pressione in rinforzo sabato 18, poi torna un po' di instabilità domenica sulle regioni settentrionali. Temperature fino a 25-26 gradi. La tendenza meteo
Meteo: ultima parte di settimana con ondata di caldo tipica di inizio giugno! La tendenza
Tendenza14 Aprile 2026
Meteo: ultima parte di settimana con ondata di caldo tipica di inizio giugno! La tendenza
La tendenza meteo per l'ultima parte di settimana vede un dominio anticiclonico con temperature oltre la norma, tipiche degli inizio di giugno.
Meteo, da giovedì 16 aprile tempo in miglioramento
Tendenza13 Aprile 2026
Meteo, da giovedì 16 aprile tempo in miglioramento
Anticiclone delle Azzorre a partire dal Centro-Nord. Le temperature saranno in aumento e si assesteranno su valori di alcuni gradi oltre la norma
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 15 Aprile ore 13:00

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154