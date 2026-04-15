Meteo, 15-16 aprile con ancora maltempo al Centro-sud: le previsioni

Anche oggi, mercoledì, si faranno sentire gli effetti dell’intenso vortice di bassa pressione (perturbazione nr. 2 di aprile) responsabile delle piogge e del forte vento degli ultimi giorni: in particolare il maltempo nelle prossime ore insisterà soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole, dove anche il vento, sebbene in attenuazione, soffierà ancora intenso, mentre le regioni settentrionali godranno di un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Domani, giovedì, la perturbazione si allontanerà verso il Nord Africa, lasciando dietro di sé residua instabilità per lo più concentrata all’estremo Sud e Isole, mentre nel resto d’Italia il tempo risulterà più stabile e soleggiato, anche grazie all’avanzata dell’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre, che poi venerdì e sabato si spingerà a occupare quasi tutta l’Italia, dove quindi le condizioni meteo saranno caratterizzate da tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con temperature in rialzo e di nuovo sensibilmente oltre la media. La tendenza per la giornata di domenica invece vede il possibile ritorno di un po’ di instabilità, specie al Centro-Nord.

Previsioni meteo per mercoledì 15 aprile

Mercoledì nuvole in gran parte d’Italia, ma con graduali schiarite al Nord. Nel corso del giorno piogge sparse su Emilia, Romagna e gran parte del Centro-Sud a eccezione dell’Alta Toscana. Temperature massime in rialzo al Nord, Toscana e Sardegna, in calo nelle regioni centrali adriatiche e in gran parte del Sud. Venti moderati di Scirocco tra Ionio e Adriatico meridionale, da nord o nordest in Liguria, Toscana e Sardegna.

Previsioni meteo per giovedì 16 aprile

Giovedì tempo in generale soleggiato al Nord, Toscana, Umbria, coste del medio Adriatico; al mattino poche nuvole anche su Lazio e Sardegna. Nuvoloso nel resto dell’Italia, con piogge in mattinata nel basso versante ionico; nel pomeriggio temporali isolati su interno del Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in generale rialzo. Venti in prevalenza deboli.